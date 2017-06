Senati luurekomisjon nõuab lindistusi, Trump hämab

Senat uurib, kas Trumpi valimiskampaania ametnike ja Venemaa vahel oli kokkumängu 2016. aasta novembris toimunud presidendivalimiste eel ning kas keegi Trumpi valitsusest üritas juurdlust seadusvastaselt takistada.

Comey andis tunnistusi senati luurekomisjonis 8. juunil. Tema endine ülemus, justiitsminister Jeff Sessions teeb sama homme, kuid pole teada, kas istung on avalik või mitte.

«Ma ei mõista, miks president ei too sellesse küsimusse lõplikku selgust,» ütles luurekomisjoni liige, vabariiklasest senaator Susan Collins, viidates salvestiste võimalikule olemasolule. Collinsi hinnangul oli Comey tunnistus siiras ja põhjalik ning lisas, et vajadusel toetab salvestiste väljanõudmist kohtu kaudu. Trump peaks need vabatahtlikult üle andma, ütles ta.

Sama komisjoni vabariiklasest senaator James Lankford nõustus, et komisjon peab võimalikke salvestisi kuulma. Loomulikult survestasime Valget Maja salvestisi edastama, lisas ta.

Trump ja tema nõunikud on kõrvale puigelnud vastusest küsimusele, kas Venemaa juurdlust puudutavatest vestlustest on salvestisi või mitte.«Räägin teile nendest ehk lähitulevikus,» lausus Trump.