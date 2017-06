Pildid: Vene hävitaja saatis taas Läänemere kohal USA strateegilist pommitajat

Sarnane intsident kordus aga ka reedel, 9. juunil ning see õnnestus pildile saada samal ajal pommitajat saatnud NATO luurelennuki RC-135 pardal viibinud ajakirjanikul ja endisel sõjaväelenduril Nolan Petersonil, kes fotod ka Twitterisse postitas.

Sõjalennukite liikumist jälgivate asjatundjate teatel tõusid Suurbritannias asuvast Fairfordi õhujõudude baasist õhku B-52 ja B-1B strateegilised pommitajad ka laupäeval suundudes Läänemere kohale, sest 3.-14. juunini toimub samaaegselt Eestis, Lätis ja Leedus USA Euroopa väejuhatuse õppus Saber Strike, mille eesmärk on koostöö harjutamine ühisoperatsioonideks.

Vene kaitseministeeriumi andmeil pärines USA pommitajat saatma saadetud hävitaja Balti laevastiku lennuväest.

«Vene Su-27 meeskond lähenes lendavale objektile ohutule kaugusele ja tuvastas USA strateegilise pommitaja B-52 ning saatis seda,» öeldi Vene kaitseministeeriumi avalduses.

A picture I took of a Russian "flanker" fighter on the tail of a @usairforce B-52 bomber over the Baltic Sea today—I was onboard a KC-135 pic.twitter.com/pGbawrCM30