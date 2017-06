Hiinlased pelgavad kodumaiseid äärmuslasi

«Oh, teie, hiinlased, kes te ei mõista, mida rahvas ütleb,» vahendab Foreign Policy terroristide sõjakuulutust. «Meie oleme kalifaadi sõdurid ja tuleme teie juurde meie relvade keeles, valamaks jõgede kaupa verd ja maksmaks kätte rõhutute eest.»

Samas videos võis taustal näha lapssõdureid ja kahtlustatavate reeturite hukkamisi.

Oma diplomaatilisele traditsioonile truuks jäädes ei osale Hiina lääneriikide koalitsioonide koosseisus võitluses terrorirühmituste vastu Süürias ega Iraagis. Rõhumise all pidas ISIS silmas hoopis Lääne-Hiinas Xinjiangis ehk Uiguuria autonoomses regioonis toimuvat.

Pindalalt Hiina suurima haldusüksuse rahvastikust veidi alla poole moodustavad nimelt moslemid ning pinged nende ja han-hiinlaste vahel ei ole midagi uut.

Uiguurid ise on turgi soost rahvas, kellel on siiamaani tihe keeleline ja kultuuriline side türklastega. Moslemiusu võtsid nad vastu 17. sajandi keskpaigaks.

Terrorism pole uiguuridele võõras ja piirkond on sünnitanud ka mitu äärmusrühmitust, näiteks Turkistani Islamipartei, tuntud ka Turkistani Islamiliikumise nime all.

Grupeering korraldas 2013. aastal enesetapurünnaku Taevase Rahu väljakul Pekingis, kus sai surma viis inimest.

Aasta hiljem märtsikuus andis rühmitus endast märku Edela-Hiinas Kunmingi linnas, kui nugadega relvastatud võitlejad ründasid raudteejaamas juhuslikke inimesi. Seekord oli ohvreid 31. Pealtnägijate jutu järgi ei halastanud tapjad ka neile, kes juba haavatutena maas lebasid.

«Nad hakkisid kõiki, kes tee peale ette jäid,» kirjeldas CNNile vaatepilti Lu Haiyani nimeline hiinlane.

Iseloomulik oli see, et rünnak korraldati just nugade ja terariistadega – tulirelvad on Hiinas nimelt äärmiselt range kontrolli all.

Washingtonis asuva mõttekoja New America andmeil on Uiguuriast liitunud Islamiriigiga 114 võitlejat. Saudi Araabia ja Tuneesia järel on see näitaja maailmas kolmandal kohal.

Uiguuride rahulolematuse põhjuseks on riigi väidetav põlisrahva diskrimineerimine. Piirkonna moderniseerumise käigus on sinna tulnud aina rohkem han-hiinlastest sisemigrante, kes saavad endale paremad töökohad ja kõrgemad palgad. Kaevatakse ka selle üle, et kohalik kultuur ja islamitavad surutakse ühiskonnas aina ahtamasse nurka.

Osa vaatlejate hinnangul võib Uiguuria olukorda võrrelda naaberregioonis Tiibetis toimuvaga, ehkki viimasest räägitakse välismaal tunduvalt rohkem.

Kriitikud on sageli kahelnud selles, kuivõrd tihe seos uiguuri äärmuslastel ja Lähis-Ida terroriorganisatsioonidel tegelikult on. Mõju võib olla pigem psühholoogiline: ISIS saab endale reklaami ja üle meediakünnisse jõuavad ka uiguurid ise, kelle salaplaanid on seni olnud pigem suhteliselt kaootilised ja spontaansed.

Sama kinnitab Ameerika Häälele Euroopa Välissuhete Nõukogu ekspert Mathieu Duchatel: ISIS on küll vaenlane, aga ühist koordineerimist Hiina ja lääneriikide vahel on vähevõitu. Pealegi süüdistab Peking viimaseid topeltstandardites: islamiterror Hiinas ei pälvi niivõrd suurt tähelepanu ja hukkamõistu kui sarnased teod lääne pool. «Hiina pikaajaline strateegia terroriohu suhtes on vältida liigset tähelepanu ja seeläbi sihtmärgiks muutumist,» lausus Duchatel.

Lisaks saab Peking sellega ka legitiimse ettekäände karmima käe näitamiseks. Veebruari lõpus korraldasid politsei ja julgeolekujõud Xinjiangis tuhandepealise jõudemonstratsiooni, kuhu olid kaasatud ka helikopterid ja soomukid. «Matke terroristide ja nende jõukude surnukehad rahvasõja ilmatusse merre,» vahendas Reuters ühe parteiametniku avaldust.