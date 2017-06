Video: Prantsusmaal sai lahenduse kummitusratturi juhtum

28. mail nägid autojuhid kiirteel liigeldes eriskummalist vaatepilti, kus mootorratas sõitis kiirteel ilma, et mootorrattur oleks masinat juhtinud. Ühest autost püüti veider olukord ka videole.

Nüüdseks on ajaleht Le Parisien tõele jälile jõudnud. Nimelt oli mootorrattur mõned hetked varem sattunud väiksesse kokkupõrkesse kiirteel liikunud autoga, mille tagajärjel juht mootorrattalt maha kukkus ja kätt vigastas.

Õnnetusse sattunud auto juht võttis mootorratturi oma masinale, misjärel mindi ratast otsima. Kummalisel kombel kaherattalist üles ei leitud ning autojuht viis kannatada saanud ratturi haiglasse.

Mitu päeva hiljem sai mootorratta omanik kõne, kus teatati tema sõiduvahendi leidmisest. Selgus, et mootorratas oli leitud õnnetuse toimumiskohast väga kaugelt. Pole teada, kas mootorratas sõitis ilma juhita õnnetuse toimumiskohast sedavõrd kaugele või oli mängus mõne mööduja käsi, kes otsustas omanikuta rattaga edasi sõita.

Ajaleht Le Parisien küsis selgitust trikimootorrattur Jean-Pierre Goy käest, kes selgitas kummalise juhtumi lahti: «Mootorratastel on sedavõrd madal raskuskese, et ilma juhita edasi sõitmine ja teel püsimine on täiesti võimalik. See on küll veider, aga mootorratas võib ilma juhita 500-600 meetrit edasi liikuda. Seda eriti siis, kui masinal on püsikiiruse hoidja aktiveeritud,» lausus Goy.

Video: Le Parisien