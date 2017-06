Välismaa lühiuudised 13.06.

Soome valitsusliit laguneb

Soome peaminister Juha Sipilä teatas eile pärast kohtumist Põlissoomlaste uue erakonnajuhi Jussi Halla-ahoga, et Soome Keskerakond ja rahandusminister Petteri Orpo juhitud Koonderakond ei jätka valitsuskoalitsioonis koos Põlissoomlastega.

Peaminister ütles eile antud pressikonverentsil, et eesmärk on saada võimalikult kiiresti kokku teovõimeline valitsus, kuid möönis, et valitsuskõnelused võivad kujuneda raskeiks. Sipilä sõnul läheb ta pärast parlamendirühmade nõupidamist ilmselt president Sauli Niinistö juurde palvega valitsus laiali saata.

Sipilä ja Orpo sõnul lähtuti otsuse langetamisel sellistest väärtustest nagu inimväärikus ja õigusriik. «Me ei soostu mingi vihakõne ega diskrimineerimisega,» lausus Orpo, viidates ilmselt Halla-aho süüdimõistmisele rassistlike ja moslemivastaste avalduste eest 2012. aastal.

Opositsiooniline Vasakliit kutsus üles korraldama erakorralisi parlamendivalimisi. Nendega koos opositsiooni kuuluv Rootsi Rahvapartei avaldas aga valmisolekut koalitsiooniläbirääkimisteks. Keskerakonna, Koonderakonna ja Rootsi Rahvapartei häältest jääks parlamendienamuse saavutamiseks ikkagi puudu. Spekuleeritud on veel ka Kristlike Demokraatide kaasamisega.

Põlissoomlased valisid nädalavahetusel uueks juhiks Euroopa Parlamendi migratsioonivastase liikme Jussi Halla-aho. Tema saamine parteijuhiks tähistab muutust Põlissoomlaste poliitikas, kes pehmendasid oma ELi-vastasust ja distantseerusid parempopulistlikest parteidest Euroopas. See küll vähendas nende populaarsust, kuid võimaldas ühineda 2015. aastal valitsusega.

Helsingin Sanomat/STT/BNS

USA ei ühinenud G7 kliimalubadusega

Ühendriigid keeldusid allkirjastamast G7 lubadust, mis nimetab Pariisi kliimalepet üleilmseks pöördumatuks tööriistaks võitluses kliimamuutuste vastu.

G7 keskkonnaministrid võtsid eile kahepäevase kohtumise lõpus vastu kommünikee, mille järelmärkuses teatab USA, et ei ühine ülejäänud kuue riigi toetusega Pariisis vastu võetud lubadustele.

AP/BNS

Saksamaal vahistati terrorismis kahtlustatavad süürlased

Saksa võimud pidasid kinni neli süürlasest venda, keda kahtlustatakse kodumaal nelja aasta eest äärmusrühmituse poolel võitlemises. 41-aastane Mustafa K, 39-aastane Abdullah K, 44-aastane Sultan K ja 51-aastane Ahmed K võitlesid alates 2012. aasta lõpust Süürias Ras al-Ayni linnas Al-Nusra Rinde poolel.

Mustafad ja Sultanit süüdistatakse ka sõjakuritegudes, väidetavalt osalesid nad tsiviilisikute linnast väljaajamises ja nende vara rüüstamises. Prokuratuur keeldus täpsustamast, millal vennad Saksamaale saabusid.

AP/BNS

Rumeenias kukkus põllule sõjalennuk

Musta mere ääres asuva Rumeenia sadamalinna Constanța lähistel kukkus eile põllule Rumeenia sõjalennuk, mille piloot katapulteerus. Mihail Kogălniceanu lennujaama pressiesindaja Adrian Jiga sõnul kukkus lennuk MiG-21 alla peagi pärast treeninglennule õhku tõusmist. Jiga sõnul piloot katapulteerus, kuid kaotas õnnetuses teadvuse.

AP/BNS

Norra keelab koolides nägu katvad loorid

Norra valitsus saatis eile parlamenti eelnõu kogu nägu katva loori keelustamiseks kõigis haridusasutustes lasteaedadest ülikoolini, kuna see takistavat õpetaja ja õpilase suhtlemist. Norra konservatiivide ja rändevastaste koalitsioon lubas eelmisel aastal keelustada õppeasutustes burkad, niqāb’id ja teised kogu nägu varjavad peakatted.

AFP/BNS