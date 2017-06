Briti valitsus lükkab kuninganna kõne edasi

Parlamendi avaistung on tseremoniaalne sündmus, kus valitsuse poliitilised ettepanekud loeb ette kuninganna Elizabeth II. Istung pidi esialgse kava kohaselt toimuma 19. juunil. Peaminister Theresa May esindaja keeldus täna istungi toimumisaega avaldamast ja lisas, et infot selle kohta annab valitsuse uus esindaja alamkojas Andrea Leadsom.

Toorid kaotasid valimistel parlamendienamuse ja ministrid on öelnud, et valitsus peab oma manifesti olulisi osi kuninganna kõne eel kärpima või muutma.

Tavapäraselt järgneb kuninganna kõnele mitmepäevane debatt ja siis valitsusprogrammi hääletus, mis sisuliselt kujutab endast valitsuse usaldushääletust. Peaminister May peab praegu läbirääkimisi Põhja-Iiri Demokraatlik-Unionistliku Parteiga, et tagada selle kümne saadiku toetus valitsusele.