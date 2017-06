Politsei kätt said tunda ka tavalised puhkajad

Teen Pavlovskiga Moskva kesklinnas Puškini väljaku metroojaama sissekäigu juures lühiintervjuud, kui tursked Vene politsei eriüksuse OMONi mehed meie suunas jooksevad ja rebivad kinni kolm noort meest, kes meie kõrval seisavad.

Arusaamatuses vaatame Pavlovskiga enda ümber, sõnad saavad korraks otsa. Taipame mõlemad vist korraga, et meid ilmselt päästis see, et mina hoidsin tema nina all diktofoni ja karjusin küsimusi ning tema vastas. OMON otsustas meid igaks juhuks rahule jätta, sest ilmselgelt oli neile erinevalt märtsikuisest Putini-vastasest miitingust antud käsk pressi mitte puutuda.

OMONi ja politsei strateegia oli lihtne: nad jooksid kambakesi inimeste summa, haarasid sealt ettejuhtuvaid inimesi ja viisid käsi selja taha väänates kongiautosse. Eesmärk oligi üks ja ainus – võtta kinni suvalisi inimesi, et teised saaksid aru, et siit tuleb kähku jalga lasta, muidu oled sina järgmine.

Taktika töötas tegelikult väga hästi. Õhtu lõpuks loendasid õiguskaitsjad Moskvas kokku ligi 400 kinnipeetut. See oli kaks korda vähem, kui eelmisel seesugusel miitingul märtsi lõpus.

Venemaa selgeks opositsiooniliidriks saanud Aleksei Navalnõi kokku kutsutud miitingu eripära oli see, et selle koht langes Moskva ühel peatänaval Tverskajal kokku Venemaa päeva tähistamiseks loodud suure ajutise vabaõhumuuseumiga, mis tutvustas Venemaa ajaloo kuulsusrikkaid hetki.

See tähendas, et Kremli vahetus naabruses sulasid liikluseks suletud laial tänaval kokku korruptsioonivastasele poliitilisele meeleavaldusele tulnud inimesed ja niisama puhkajad, kes olid tulnud nautima suurepärast ilma.

Väga raske oli seetõttu otsustada, kui palju miitingul Navalnõi toetajaid osales. Kindlasti mitu tuhat, aga raske öelda, kas märkimisväärselt rohkem. Suurem osa neist olid lihtsalt jalutajad, kes jäid sisuliselt lõksu, kui politsei Tverskaja tänava mõlemalt poolt sulges. Keegi ei tea, kas see oli miitingu kokku kutsunud Aleksei Navalnõi teadlik kavalus või kukkus kahe erineva rahvamassi sulandumine välja juhuslikult.

Tulemus oli igatahes see, et kui politsei pärast kahetunnist kahevahel olekut tänava puhtaks lüüa otsustas, said korrakaitsjate jõhkrust tunda ka täiesti tavalised puhkama tulnud moskvalased. Politsei ja OMON ei hellitanud kedagi, mis tekitab huvitava küsimuse, kuidas suhtuvad nüüd võimudesse need tavalised möödakäijad, kes sattusid tahtmatult politsei vägivalla ohvriks.

Politsei ja OMONi jõulist reaktsiooni Putini-vastaseid loosungeid karjunud inimeste kogunemisele ajal pidas Pavlosvki tavapäraseks. Kilomeeter eemal Kremlis korraldas Putin samal ajal Venemaa päeva puhul suurejoonelist vastuvõttu.

«Tavaline käteväänamine,» ütles Pavlosvki. «Arusaamatu, miks niimoodi inimesi minema aetakse, sest enamik on siin lihtsalt jalutajad, kes ei saa üldse aru, mis toimub.»

«See on hirm. Hirm Navalnõi ees,» väitis Pavlovski Postimehele. «Inimesi pole palju, aga hirm on suur. Ma ei näe selles vastuolu, sest inimesed on seal (Kremlis – J.P.) ebanormaalses seisundis ja seetõttu kardavad nad kõike.»