Iraani kõrgeim juht Khamenei sarjas Ühendriikide tegevust

"Sina (USA) ja sinu agendid on Lähis-Ida ebastabiilsuse põhjustajad. Kes lõi Islamiriigi? Ameerika. USA väide selle kohta, et nad võitlevad Islamiriigi vastu on vale," ütles Khamenei kommenteerides halvenevat julgeolekuolukorda regioonis.

Khamenei veendumuse kohaselt näitavad äärmusrühmituse rünnakud Euroopas ja mujal, et Lääne poliitika Lähis-Idas on saanud tagasilöögi.

"Tänaseks on Daesh (IS) surutud välja oma sünnipaigast Iraagist ja Süüriast ning liikunud teistesse riikidesse - Afganistani, Pakistani ning isegi Filipiinidele ja Euroopa maadesse," lausus Khamenei kuu alguses televisioonis üle kantud kõnes.

"See on tulekahju, mille (Lääs) ise süütas ning mis nüüd on andnud neile tagasilöögi," ütles ta kõrgetele ametiisikutele tseremoonial, millega tähistati islamirevolutsiooni liidri ajatolla Ruhollah Homeini surma 28. aastapäeva.

Iraani politsei tappis riigi lõunaosas neli äärmusrühmitusega Islamiriik (IS) seotud relvastatud võitlejat, teatas riiklik uudisteagentuur IRNA esmaspäeval.

Hormozgani provintsi politseiülema Azizollah Maleki sõnul hukkusid äärmuslased pühapäeval tulevahetuses Roudani linna lähedal 1200 kilomeetrit Teheranist kagus. Politsei konfiskeeris Islamiriigi lipu, neli kuulipildujat, laskemoona ja lõhkeaineid. Kaks tapetutest olid välismaalased.

Iraani võimud vahistasid nädalalõpul seitse isikut, keda süüdistatakse äärmusrühmituse Teheranis korraldatud kahe rünnaku toetamises. IS võttis vastutuse Iraani pealinnas kolmapäeval korraldatud rünnakute eest, kus hukkus 17 ja sai viga üle 40 inimese.

Rünnakud tehti parlamendihoonele kesklinnas ja Iraani revolutsiooniaegse liidri ajatolla Ruhollah Khomeini mausoleumile Lõuna-Teheranis.