USA justiitsminister annab teisipäeval senatikomisjoni ees tunnistusi

Telekanal CNN ja brittide rahvusringhääling BBC edastasid juba laupäeval, et Sessions teatas kavatsusest anda USA senati luurekomisjoni ees tunnistusi. Senaator Richard Shelbyle saadetud kirjas täpsustas Sessions, et kuulamine leiab aset teisipäeval.

BBC andmetel otsustas Sessions tunnistusi anda Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) eksjuhi James Comey väidete pärast.

"On väga tähtis, et mul on võimalik rääkida neist asjust kohase kuulajaskonna ees," märkis justiitsminister.

Algselt polnud teada, kas justiitsministrit kuulatakse avalikult või suletud uste taga. Telekanali CNN andmetel kavatseb Sessions anda tunnistusi avalikult.

"Justiitsminister nõudis, et kuulamine oleks avalik. Sessions peab tähtsaks, et ameeriklased kuulevad tõde otse temalt," ütles telekanalile justiitsministeeriumi eestkõneleja.

Justiitsministri nõudmine oli oodatud, sest suletud uste taga tunnistamine vaid lisaks kahtlusi.

USA president Donald Trump ütles reedel, et ei nõustu Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) endise juhi James Comey väidetega ja on valmis ise vande all tunnistusi andma. Trump märkis samas, et Comey tunnistused neljapäeval senati komitees tõestasid, et polnud "mingit kokkumängu, mingit segamist" ning et "ta (Comey) on lekitaja".