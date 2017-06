Mattis: Põhja-Korea on suurim oht rahule

Kirjalikus tunnistuses kongressile enne Pentagoni eelarve kuulamist märkis Mattis, et Põhja-Korea suurendab oma tuumarelvaprogrammi ulatust ja tempot ning et režiimi liider Kim Jong-un on lubanud, et ühel päeval on riik suuteline ründama tuumarelvaga Ühendriike.

«Kõige pakilisem ja suurem oht rahule ja julgeolekule on Põhja-Korea,» ütles Mattis. «Režiimi tuumarelvaprogramm on selge ja vahetu oht kõigile ning režiimi provokatiivsed ja rahvusvahelise õiguse järgi ebaseaduslikud teod ei ole ÜRO sanktsioonidest hoolimata lakanud.»

Lisaks väljendas kaitseminister muret USA sõjalise valmisoleku üle, süüdistades võimekuse vähenemises eelarvekärpeid ja 16 aastat kestnud sõjalist tegevust.