Trump pidas kõige veidrama valitsuskoosoleku

Valitsuskabineti koosolekud on tavaliselt asjalikud kohtumised, mille ülesandeks on arutada päevakajalisi teemasid. Donald Trumpi Valges Majas käivad asjad aga teisiti.

Trump alustas kohtumist sellega, et loetles üles oma esimese 143 päeva kõige säravamad saavutused, öeldes, et ükski president ei ole võtnud vastu rohkem seadusi ega teinud nii palju kui tema.

Rangelt võttes ei ole see tõsi, kuna olgugi, et president on arvukalt eelnõusid allkirjastanud, ei ole need senati heakskiitu saanud. Kinnitamist ootavad muuseas nii reisikeeld kui tervishoiureform.

Olles kiidulauluga lõpetanud, pöördus Trump uuemate ministrite – näiteks põllumajandusministri Sonny Perdue` – poole, kes siis kordamööda presidenti ülistasid. Trump võttis kiituse vastu vaikides ja laialt naeratades.

Kuid president ei peatunud uute ministrite juures vaid lasi kõigil valitsuse liikmetel kordamööda rääkida. Näiteks pidas kabinetiülem Reince Priebus vajalikuks tänada Trumpi võimaluse ja õnnistuse eest olla tema teenistuses.

CNNi ajakirjaniku väitel meenutas kogu kohtumine stseeni tõsieluseriaalist, kus võistlejad püüavad hoolega endast parimat muljet jätta, valades otsustaja kiitusega üle.

Demokraatlik poliitik Chuck Schumer vastas sellele koosolekust enda versiooni loomisega.