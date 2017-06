USA senaatorid leppisid kokku Vene sanktsioonide karmistamises

Välissuhete ja panganduse komitee demokraatidest ja vabariiklastest senaatorid leppisid kokku eelnõus, mis tagab Venemaale kehtestatud sanktsioonide püsimajäämise ning annab kongressile võimu vaadata üle ja võimalusel ka tõkestada Valge Maja katsed olemasolevaid sanktsioone kaotada.

Täiendavad sanktsioonid kehtestatakse venelastele, kes on süüdi inimõiguste rikkumises, Süüria valitsusele relvastuse müümises ja Vene valitsuse tellimusel küberrünnakute toime panemises.

Eelnõu lubab kehtestada täiendavaid sanktsioone ka Venemaa kaevandus-, metallurgia-, laevandus- ja raudtee-ettevõtetele, liikudes oluliselt kaugemale energeetika- ja finantssektorist, millele praegused sanktsioonid on suunatud.

Eelnõu üle hääletatakse osana Iraani sanktsioonide eelnõust tulevate päevade jooksul. Praegu on sellel nii demokraatide kui vabariiklaste toetus.

Jõustumiseks peab see saama ka esindajatekoja nõusoleku ja president Donald Trumpi allkirja.

Ehkki Trump on väljendanud valmidust Venemaale kehtestatud sanktsioonide kergendamiseks, on eelnõu pooldajate sõnul kongressis olemas piisav toetus, et presidendi vetost hoolimata seadus vastu võtta.