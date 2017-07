USA endise mõrvapealinna õppetunnid

Pärast politseireformi ning paremate näitajatega kuriteostatistikat on Camdenist saanud eeskujuks toodav pailaps, sest teised linnad maadlevad rassirahutustega ning politseid on tabanud mustanahaliste relvastamata kahtlusaluste mahalaskmise tõttu rassismisüüdistused.

Teistel linnadel ei pruugi olla võimalik Camdeni eeskuju järgida, sest president Donald Trumpi juhtkond vähendab seesuguste reformide tegemiseks ette nähtud raha, ka on Camden jätkuvalt Ühendriigi kirdeosas asuva New Jersey osariigi kõige ohtlikum paik. Aktivistide sõnul ulatuvad probleemid sedavõrd sügavale, et ainuüksi politseireformiga neid ei lahenda.

«Tunnustan neid selle eest, et nad teevad seda, mida peavad tegema,» sõnab 32-aastane kolme lapse ema Marylyn Santiago uudisteagentuurile AFP mööda jalutava kolme korrakaitsja poole viidates.

«Asjad läksid paremaks,» jätkab ta, kuid kasutab praegust kuritegevuse taset kirjeldades vaid üht sõna: «kohutav».

Camden on oma 80 000 elanikuga USA mõistes väike linn, kuid statistika järgi sooritati seal elaniku kohta silmatorkavalt palju kuritegusid. Enamjaolt mustanahaliste ja latiinodega asustatud linnas elab tänapäeval hinnanguliselt 40 protsenti vaesuses.

Suurim probleem on tänapäeval heroiin ja opioidid ning sel aastal on Camdenis registreeritud juba 46 surmaga lõppenud üledoosi. 2014. aastal suri üledoosi tagajärjel 29 inimest.

Pööre tuli nelja aasta eest, mil korrakaitsejõud saadeti laiali ja organiseeriti uus osakond. Senised politseinikud vallandati, nende asemel võeti tööle uued inimesed ning uus juht Scott Thomson ujutas linna üle jalgsipatrullidega.

Politsei aastaeelarve on 66 miljonit dollarit (59 miljonit eurot) ning politseinikud kannavad kehakaameraid, tänavatele pandi aga kaamerad, mille sensorid suudavad lasu sekunditega kinni püüda.

Tulemused ei lasknud end kaua oodata. Mõrvasid sooritati 2012. aastal 67, 2014. aastal vähenes see arv 33-le ning sel aastal on mõrvu olnud vaid kuus. Mullu sooritati neid siiski jällegi 44.

Osa inimesi on veendunud, et tulistamisi on sama palju kui enne, kuid need ei lõpe enam nii sageli ohvri surmaga – osalt seetõttu, et politsei viib nüüd viga saanud inimesed ise kiiresti haiglasse, mitte ei jää sündmuskohale kiirabi ootama.

Vähenenud on ka politsei ülemäärase jõukasutamise asjus esitatud kaebuste arv. 2014. aastal registreeriti 65 kaebust, mullu esitati võimudele 31 kaebust ning sel aastal on neid vaid seitse.

Patrullpolitseinike sõnul tervitavad kohalikud majaomanikud neid, narkodiilerid ja kriminaalid aga pelgavad – paljud viimaste hulgast on Camdenist ka nüüdseks lahkunud või trellide taha saadetud.

«Üks asi, mida tuleb siin ilmselgelt rõhutada, on jääda professionaalseks, hoolimata sellest, mis juhtub,» ütleb 47-aastane politseinik Louis Sanchez.

Sanchez on Camdeniga isiklikult seotud, sest linnas elab tema ema. Naine selgitab, et politsei üritab Camdenis kogukonnaga lähedamalt tööd teha ning hoiduda liigsest agressiivsusest. Sama tähtis on põhimõte, et ükski kuritegu pole nii tühine, et seda kahe silma vahele jätta. «Kui lased asjadel minna, hakkavad need kuhjuma,» selgitab ta. Trahvi määramist ta heaks universaallahenduseks ei pea.