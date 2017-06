Põhja-Korea droon tabati USA raketisüsteemi luuramast

Kaameraga varustatud droon leiti eelmisel nädalal Põhja-Korea piiri lähedalt metsast. Tegu oli samas mõõdus seadeldisega nagu droon, mis 2014. aastal kahe riigi piiri äärest leiti.

«Me kinnitasime, et see tegi umbes kümme fotot,» sõnas Lõuna-Korea kaitseministeeriumi ametnik. Ta lisas, et ilmselt on droon Põhja-Korea oma.

«Me üritame leida meetmeid Põhja-Korea droonidega tegelemiseks,» lisas teine anonüümsust palunud sõjaväeametnik.

Põhja-Koreal on umbes 300 mehitamata õhusõidukit, mille hulgas ka luure- ja ründedroone, selgus möödunud aastal väljastatud ÜRO raportist.