Sünnitusmajas vahetusse läinud austerlanna saab kopsaka valuraha

1990. aastal sündinud Grünwald avastas tavapärase vereproovi käigus viis aastat tagasi, et ei ole oma vanematega üldse bioloogiliselt suguluses.

«Kogu mu keha hakkas värisema. Oli tunne, et maa mu jalge all kadus,» meenutab naine põrutavat avastust.

Grazi linna ülikooli kliinik on avaldanud kahtlust, et vahetus seal aset leidis, väites, et see võis toimuda ka millalgi hiljem.

Kuid kohus otsustas, et laste vahetus toimus 20 tunni jooksul pärast sünnitust, mil ema taastus keisrilõikest.

Otsustades, et tegu oli äärmise lohakusega, määras kohus 30 000 eurot valuraha nii Doris Grünwaldile, kui tema mõlemale kasuvanemale.

Gruüwaldil pole endiselt aimu, kes ta tegelikud vanemad on, samuti ei ole 27 aasta tagusest eksitusest ilmselt teadlik ka teine vahetusseläinu.

Kliinik on andnud võimaluse tasuta vereproovideks, et oma bioloogilisi vanemaid leida, kuid praeguseks on seda võimalust kasutanud ainult 30 inimest.