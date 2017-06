Poola: EL-i põgenikesanktsioonid on ebaseaduslikud

Euroopa Komisjon peaks langetama otsuse täna, ametlikult tehakse see teatavaks homme. Kolm EL-i diplomaati ütlesid AFP-le, et Poolat, Ungarit ja Tšehhit ootavad sanktsioonid seoses keeldumisega osaleda 160 000 põgeniku ümberpaigutamises Kreekast ja Itaaliast.

«Me ei reageeri sellele, me ei selgita Euroopa Komisjonile, et see on ebaseaduslik,» ütles Poola välisminister Witold Waszczykowski täna.

«Põgenike ümberpaigutamist või sunniviisilist ümberasustamist ei saa siduda mingi Euroopa poliitikaga. Enamik neist inimestest ei ole põgenikud, vaid migrandid, kes saabusid Euroopasse ebaseaduslikult ega soovi Poolasse ümber asuda,» lisas minister.

Brüssel andis Varssavile ja Budapestile juunini aega peamiselt Süüriast, Eritreast ja Iraagist pärit põgenike vastuvõtmise alustamiseks.

Surve alla on sattunud ka Praha, kes on ümberasustamisprogrammist sisuliselt lahkunud.