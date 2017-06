Briti ministrid peavad leiboristidega salajasi «pehme Brexiti» kohtumisi

Briti väljaande Daily Telegraph teatel peavad Ühendkuningriigi konservatiivide valitsuse ministrid leiboristidest parlamendiliikmetega salajasi kõnelusi, et kindlustada kahepoolne toetus nn pehme Brexiti läbiviimiseks.

Väidetavalt arutasid ministrid Tööpartei esindajatega kuidas sundida Mayd tegema järeleandmisi immigratsiooni, kaubavahetuse ja ühisturu alal.

Lisaks tuli arutlusele ka parteiülese Brexiti komisjoni loomine, et jõuda parteide vahel ühisele keelele ja kindlustada sujuv lahkumine Euroopa Liidust.

Arvatakse, et kõnelustel osalenud parlamendisaadikud olid need, kes Brexiti-hääletusel olid liidust lahkumise vastu.

Keskkonnaminister Michael Gove kinnitas BBCle leiboristidega kõneluste toimumist.

«Ma kõnelen poliitikutega igast parteist, et teha kindlaks, et meil on õige lähenemine,» sõnas konservatiivist minister.

Gove lisas, et on hüljanud mõisted «kõva» ja «pehme» Brexit, kuna need on tema arust ebamäärased.

Eile kutsus ka leiboristide liige ja endine varisiseminister Yvette Cooper üles looma parteiülest Brexiti komisjoni.

«Pärast möödunud aasta referendumi kutsusin ma valitsust üles lähenema asjale parteiüleselt, et kindlustada parim võimalik lepe. Nüüd on see tähtsam, kui eales varem. Kitsas ühepartei lähenemises ei ole ei tugevust ega stabiilsust, parima leppe ja laialdase toetuse saamiseks on tarvis kaasata erinevate ideedega inimesi,» arvas Cooper.

Seda mõtet toetas ka endine konservatiivide liider William Hague, kes lisas, et parteiüleses komisjonis peaksid olema ka ärijuhid ja endised valitsusliidrid.