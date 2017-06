Moldova saatis riigist välja võitlejaid värbanud Vene diplomaadid

Moldova saatis saadikud riigist välja 29. mail, kuid peaminister toona otsust ei põhjendanud, öeldes vaid, et valitsusel olid selleks head põhjused.

Allikate teatel oli diplomaatide näol tegemist hoopis viie Vene sõjaväeluure agendiga, kes käisid Gagauusiast võitlejaid värbamas.

Gagauusia on Moldova lõunapiirkond, mis on koduks venemeelsetele gagauusidele, kes on Euroopa Liiduga sidemete tihenemise vastu.

Allikad ei täpsustanud, kuidas, miks ja kui palju inimesi värvati.

Moldova kaitseministeerium antud väiteid ei kinnitanud.