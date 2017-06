Honduras otsib vägivalla vastu imerohtu

Tõsisemalt on hakatud tegelema ka politseiga seotud probleemidega ja avaliku korra tagamise on suuresti üle võtnud Hondurase armee. Mõned aastad tagasi loodi armee alla uus üksus PMOP (Policia Militar del Orden Publico), kelle puhul on tegu kiirreageerimisvõimekusega sõjaväepolitsei üksusega.

PMOPi jõuline sekkumine on aidanud tänavatel olukorda parandada, aga samas on toimunud mitu vahejuhtumit, kus sõdurid on jõukasutusreeglite vastu rängalt eksinud ja kinnipeetud isikuid piinanud, peksnud ja tapnud.

Honduras on võtnud militaarse suuna eesmärgiga korda luua ja noori kuritegevusest isoleerida. Näiteks üritatakse massiliselt saada lapsi osalema programmis «Kodumaa Kaitsjad», mis on loodud hoidmaks viie- kuni 23-aastaseid lapsi ja noori jõukudest eemal ning suunamaks neid õigele teele.

Kasutusel on ka uuenduslikumad meetodid. Näiteks veel mõni aasta tagasi maailma mõrvapealinna tiitlit kandnud San Pedro Sula loodab kuritegevusega võidelda tehnoloogia abil.

Eelmisel aastal paigaldati sinna rohkem kui 2000 turvakaamerat. Samuti loodi modernne häirekeskus, mille üks põhiline ülesanne on turvakaamerate abil tänavate jälgimine ja korrakaitsjate töö suunamine.

Nii nagu rahvas on kimbatuses ka president ja poliitikud. Ollakse seisus, kus head lahendust ei paista ja väikesed võidud kuritegevuse takistamisel on jäänud liialt pisikeseks, et tuua endaga kaasa muutust suures plaanis.

FAKTIKAST

-Maailma kõige ohtlikumad linnad*

1. Caracas (Venezuela) 120 tapmist 100 000 elaniku kohta

2. San Pedro Sula (Honduras) 111 tapmist 100 000 elaniku kohta

3. San Salvador (El Salvador) 109 tapmist 100 000 elaniku kohta

*2015. aasta andmetel.

-Tapmised Hondurases aastatel 2010–2016

2016 – 59 tapmist 100 000 elaniku kohta

2015 – 60 tapmist 100 000 elaniku kohta

2014 – 68 tapmist 100 000 elaniku kohta

2013 – 79 tapmist 100 000 elaniku kohta

2012 – 85,5 tapmist 100 000 elaniku kohta

2011 – 86,5 tapmist 100 000 elaniku kohta

Allikas: Insight Crime