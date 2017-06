Saksa vasakpoolsed loodavad Corbyni edule

Saksamaal toimuvad üldvalimised selle aasta septembris, praeguste küsitluste järgi on vasakpoolsed riigis toetuselt kolmas jõud. Möödunud nädalal Hannoveris toimunud Die Linke parteikongress algas vahetult pärast Briti valimistulemuste selgumist.

Erakonna kaasesimees Katja Kipping sõnas Reutersile kongressi ajal, et teda julgustas see, kuidas Corbyn asus valimiskampaaniasse kõvasti konservatiividest tagapool, kuid suutis suurepärasel moel neile järele jõuda – ning mis veelgi olulisem, rõhudes teemadele, mis on ka Die Linkele olulised, näiteks jõukusemaksule.

«Ta tõestas, et valijate toetust saab koguda nüüdisaegse valimiskampaania, ukse taga käimiste ja meie omaga väga sarnase sotsiaalse programmiga,» sõnas 39-aastane Kipping.

Corbynit mainimata ei saanud läbi ka erakonna teine kaasesimees, 61-aastane endine ametiühingujuht Brend Riezinger, kes sõnas delegaatidele peetud kõnes, et Corbyn demonstreeris, et valimisküsitlustest hoolimata võib lõpptulemus olla üllatav.

Saksamaa puhul näitavad arvamusuuringud praegu kristlike demokraatide (CDU) kindlat võitu. «[Saksa kantsleri Angela] Merkeli ja tema poliitika saab võimult kukutada,» teatas Riezinger, misjärel puhkes delegaatide tormiline aplaus.

Uuringufirma Emnid väljaande Bild am Sonntagi jaoks tehtud uuringu kohaselt toetab CDUd 39 protsenti valijaist, 25 protsenti eelistab sotse ning üheksa protsenti vasakpoolseid.

Peale rikkusmaksu nõuavad vasakpoolsed oma kampaanias muu hulgas, et Saksamaa loobuks välismissioonidel osalemisest ja et NATO vahetataks välja mõne uue ühenduse vastu, kuhu kuuluks ka Venemaa.

Corbyni seisukohtadega on siin ilmseid kokkulangevusi, sest ka Corbyn pole vaimustuses välimissioonidest, ka on ta pooldanud NATO laialisaatmist ja väitnud, et ainuüksi selle olemasolu on Venemaale provokatsiooniks. Krimmi annekteerimise on Corbyn küll hukka mõistnud, kuid ta peab selle eest laiemalt vastutavaks läänt ja NATO laienemist.

Die Linke parteikongressil hääletasid delegaadid jällegi Venemaa Krimmi annekteerimist ja Ida-Ukraina sõda hukka mõistva ettepaneku vastu ning tervitasid tulemust aplausiga.

Lisaks andis erakonna fraktsioonijuht ja valimiste esinumber Sahra Wagenknecht ürituse viimasel päeval pika intervjuu Vene propagandakanalile Sputnik, mida Saksa peavoolupoliitikud väldivad kui tuld.

«Kui Saksa sõdurid taas Vene piiri ääres seisavad (Bundeswehri sõdurid on NATO missiooni raames Leedus – toim), näevad paljud inimesed seda ohuna. Seda me ei taha,» ütles Wagenknecht, kelle sõnul on nende eesmärk rahu Euroopas ja seda ei saavuta Venemaa vastu töötades.

«Rahu» on mainitud ka Die Linke vastuvõetud valimisprogrammis, mis kannab nime «Sotsiaalne. Õiglus. Rahu. Kõigile.»

Sputniku intervjuuga sama päeva õhtul esines Wagenknecht Saksa telekanali ARD saates, kus teatas, et erakond on küllalt tihti toonitanud, et nad pole Vene poliitika ülistajad. «Venemaal valitseb maffia-kapitalism, mis ei sobi meie ühiskondlike ettekujutustega,» selgitas Wagenknecht.

Sõjajärgse Lääne-Saksa kommunismivastane hoiak on Die Linke jaoks muutnud keeruliseks toetajate võitmise. Tänapäevane erakond moodustati 2007. aastal koos sotsiaaldemokraatidest (SPD) lahkulöönutega, kellele olid vastuvõetamatud toonase kantsleri Gerhard Schröderi sotsiaalreformid.