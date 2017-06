Video: Bangladeshi tabasid ohvriterohked maalihked

Politsei hoiatas, et hukkunute arv võib kasvada, kuna vigastatuid on kümneid ja päästetöötajad ei ole veel jõudnud piirkonna kaugematesse paikadesse, millega on katkenud side ja transpordiühendus.

Ametnikud ütlesid uusi andmeid edastades, et Rangamati piirkonnas sai surma vähemalt 59, Chittagongis 23 ja Bandarbanis 10 inimest.

Sõjaväe pressiesindaja Rezaul Karimi sõnul sai surma ka mitu sõdurit, kes aitasid eemaldada mudalaviinist tekkinud kahjustusi. «Kaks ohvitseri ja kaks sõdurit hukkusid, veel kaks on vahejuhtumi järel kadunud,» ütles Karim.

Regioonis vältab praegu mussoonhooaeg.

