Türgi välisminister väisab kriisiga seoses Katari

Türgi välisministeeriumi teadaande kohaselt on visiit seotud niinimetatud Katari kriisiga.

Çavuşoğlu kohtub ühtlasi ka välisministri šeik Mohammed bin Abdulrahman Al-Thaniga, kellega arutatakse "viimaseid arenguid regioonis".

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan taunis teisipäeval Katari majanduslikku ja poliitilist isoleerimist, öeldes, et see on ebainimlik ja vastuolus islami väärtustega.

"Sammude astumine ühe riigi isoleerimiseks kõigis valdkondades on ebainimlik ja islamiga vastuolus," ütles Türgi president pärast seda, kui Saudi Araabia, AÜE, Egiptus ja Bahrein katkestasid 5. juunil Katariga suhted, süüdistades Dohat terrorismi toetamises.

Katarile on praktilist toetust osutanud Türgi ja Iraan. Ankara on saatnud Kataris asuvasse Türgi sõjaväebaasi sõdureid ning Iraan transportis pühapäeval Katari lennukitega toidukaupu.