Briti peaministri sõnul algavad Brexiti läbirääkimised kavakohaselt

"Brexiti läbirääkimised on ajakavas ja algavad järgmisel nädalal," ütles May Pariisis ühisel pressikonverentsil Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga.

Macron märkis omakorda, et Euroopa Liidu uks jääb Suurbritanniale alati avatuks.

Euroopa Liidu pealäbirääkija Brexiti kõnelustel Michel Barnier hoiatas teisipäeval Londonit, et aega ei tohi raisata, Brüssel ootab endiselt, et raskustesse sattunud May teataks kõneluste algusaja. Barnier märkis usutluses Euroopa ajalehtedele, et Suurbritannia ametlikust otsusest käivitada lahkumisprotsess EL-ist on möödas juba kolm kuud.

May kinnitas juba laupäeval Saksamaa liidukantslerile Angela Merkelile, et läbirääkimisi alustatakse kavakohaselt.

Barnier on öelnud, et soovib lõpetada läbirääkimised Brexiti leppe üle 2018. aasta oktoobriks, et lepe jõuaks läbida liikmesmaade parlamendid ja Euroopa Parlamendid enne Suurbritannia lahkumist blokist 2019. aasta märtsis.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker manitses reedel samuti Suurbritanniat mitte viivitama Euroopa Liidust lahkumise kõneluste algusega, ehkki peaminister May konservatiivid ei saanud parlamendienamust.

Toorid jäid valimistel ilma absoluutsest enamusest ja moodustavad uue valitsuse Põhja-Iirimaa Demokraatliku Unionistliku Parteiga (DUP).

May konservatiivid said neljapäeval peetud ennetähtaegsetel üldvalimistel 650-kohalises parlamendi alamkojas 318 mandaati. Konservatiivid jäid ilma parlamendienamusest, mis on 326 saadikukohta. DUP sai kümme kohta.