Joonis: kuidas tuli Londoni kõrghoones levis

Kuidas tuli alguse sai?

Väidetavalt sai tuli alguse täna öösel kell 00.54 (Eesti aja järgi 02.54) maja teiselt korruselt, kust see levis kõrghoone kõige viimase korruseni välja.

Mis tulekahju põhjustas?

Osade majaelanike hinnangul algas põleng külmkapi lühisest, vahendab Mirror. Teise võimalusena on spekuleeritud, et põleng muutus nii massiivseks seetõttu, et hoone fassaadis oli kasutatud väga kergestisüttivaid materjale nagu näiteks alumiiniumipulbrit.

Londoni tuletõrje sõnul pole tulekahju ametlik põhjus jätkuvalt kinnitust leidnud.

«Tulekahju põhjuste väljaselgitamiseks algatatakse juurdlus, et teha kindlaks, mis täpselt juhtus ja mida on võimalik teha, et tulevikus sarnaseid intsidente ära hoida,» ütles tuletõrjebrigaadi juht Matt Wrack.

1974. aastal ehitatud Grenfell Tower, kus asus 120 korterit renoveeriti 2016. aastal.