Londonit tabas järjekordne tragöödia

Ööl vastu eilset, kohaliku aja järgi kell 00.54 sai häirekeskus teate põlengust Grenfell Toweris. Tuletõrje ja päästjad reageerisid suurte jõududega ning üritasid tuld kontrolli alla saada. Teadete kohaselt sai tulekahju alguse neljandalt korruselt ja levis hirmuäratava kiirusega. Kustutus- ja päästetöödega asus tegelema 250 päästjat ning kaasatud oli 40 tuletõrjeautot.

Põgeneda suutnud seitsmenda korruse elanik Paul Munakr kirjeldas hiljem BBC-le: «Trepist alla liikudes tulid mulle vastu tuletõrjujad, tõeliselt imelised tuletõrjujad, kes liikusid üles, otse leekide poole. Nad andsid endast parima, et võimalikult palju inimesi hoonest välja aidata.»

Päästjad pingutasid, et tuld kontrolli alla saada ja inimesi hoonest päästa. Paraku raskendas erakordselt kõrge põlemistemperatuur päästetöid ja takistas abistajate ligipääsu. Pealtnägijate sõnul levis kahjutuli mööda maja fassaadi ulmelise kiirusega ja selle levikut võrreldi koguni püssirohu põlemisega.

Esialgsetel andmetel sai tulekahju alguse ühest neljanda korruse korterist, kus süttis lühise tagajärjel põlema külmkapp. 15 minuti jooksul levis tuli üle kogu kõrghoone. Tunnistajate sõnul võis aeg-ajalt kuulda plahvatusi – tõenäoliselt oli tegu gaasitorude lõhkemisega.

Ülemiste korruste elanikud jäid korteritesse lõksu, sest suurte leekide ja suitsu tõttu polnud neil võimalik majast välja pääseda. Loomulikult võeti arvesse ka Kensingtoni ja Chelsea elamuhalduse organisatsiooni poolt elanikele edastatud käitumisjuhendit tulekahju korral, mis soovitas korterites püsida ja päästjaid oodata.

Pealtnägijate ja majast pääsenute sõnul oli reaalne võimalus hoonest eluga välja saada vaid neil, kes otsekohe põgenesid. Instruktsioonide järgi käitunutel olevat ellujäämiseks jäänud väga väike lootus.

Koos oma naise ja tütrega seitsmendal korrusel elanud Michael Paramasivan ütles, et ignoreeris teadlikult ekslikke nõuandeid korteris püsida ja põgenes. «Korterisse ootama jäädes oleksime hukkunud. Mu kõhutunne ütles, et pean tüdrukud majast välja saama. Mähkisin tütre teki sisse, et teda suitsu eest kaitsta, ja me jooksime välja,» lausus Paramasivan.

Olukorra teeb veelgi õudsemaks fakt, et paljude elanike sõnul ei hakanud suitsuandurid tööle ning inimesed ei teadnud tulekahjust enne, kui naabrid vastu nende uksi kloppisid ja nad äratasid.

Neljandal korrusel elanud Zoe äratas naaber, kellele ta võib elu päästmise eest tänulik olla. «Trepikoda oli paksult suitsu täis. Suitsuandurid ei töötanud, oli hirmus vaadata, kui kiiresti tuli neljandalt korruselt 23. korrusele jõudis,» ütles Zoe.

Kell 4.14 varahommikul pöördus politsei Grenfell Toweri juurde kogunenud inimeste poole, kes sündmuste arengut jälgisid, paludes neil üritada telefoni või sotsiaalmeedia kaudu kontakteeruda majas viibivate tuttavatega, et julgustada neid sealt põgenema. Selleks hetkeks oli aru saadud, et elanikele edastatud tulekahju korral tegutsemise juhendit järgides põleksid inimesed lihtsalt majja sisse, kuna päästjad ei jõudnud ekstreemse temperatuuri tõttu kõrgematel korrustel elavate inimesteni piisavalt kiiresti.

Kes said, põgenesid majast, kuid paljud olid punase kuke küüsi lootusetult vangi jäänud. Kõrgemate korruste elanikud vilgutasid meeleheitlikult kortermaja katusel ja akendel taskulampide ja mobiiltelefonidega, et oma asukohast märku anda. Paraku jäid paljude appikarjed vastuseta.