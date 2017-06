Sessionsi kuulamine hägustas vett veelgi

Ühendriikide justiitsministri Jeff Sessionsi jalgealune oli üleeile Kapitooliumis kuumaks köetud – eelmisel nädalal oli senati ees tunnistusi andnud Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) endine direktor James Comey ja Sessionsi õlul lasus nüüd vastutus kaitsta mitte ainult enda, vaid kogu Valge Maja mainet.

Tunnistusi andes valis Sessions vee hägustamise taktika, vastates olulistele küsimustele järjekindlalt «ei mäleta». Tähtsaim küsimus oli, kas Sessionsil oli Trumpi kampaaniameeskonna liikmena venelastega ebasobivaid sidemeid ja kas ta oli teadlik teiste ametnike võimalikest samasugustest kontaktidest – mõlemat Sessions eitas.

Märtsis oli Sessions sunnitud end Venemaa-teemalisest uurimisest taandama, kuna oli ministriks kandideerides valetanud kohtumiste kohta Vene Washingtoni suursaadiku Sergei Kisljakiga. Möödunud nädalal vihjas Comey, et Sessionsil võis olla Kisljakiga kolmaski eraviisiline kohtumine, kuid Sessionsi mälu oli üleeilsel kuulamisel selle koha pealt tuhmunud.

Samuti ei mäletanud Sessions seda, kas 2016. aasta kampaania ajal kohtusid venelastega Valge Maja kabinetiülem Reince Priebus, nõunik Stephen Miller või endine julgeolekunõunik Mike Flynn, kelle Trump Vene-sidemete tõttu veebruaris pärast 24-päevast teenistust vallandas.

Sessions ei soostunud kommenteerima oma vestlusi Trumpiga Comey vallandamise teemal, öeldes, et see oleks konfidentsiaalsuse rikkumine.

FBI juhi vallandamist põhjendades andis justiitsminister vastuolulisi ütlusi, vihjates algul, et Comey ametist vabastamise taga oli juurdlusbüroo otsus enne möödunud aasta valimisi Demokraatliku Partei meiliserveri häkkimine avalikustada, kirjutab Reuters.

Comey tunnistuse järgi oli tema vallandamise põhjus aga seotud Vene-sidemete uurimisega ja oma heakskiidu sellele oli andnud ka Sessions. Lõpuks justiitsminister siiski möönis, et president tegutses tema soovitusel. See aga seab Trumpi õiguslikus mõttes kahtlasse olukorda, kuna Sessions oli end juba ametiaja alguses uurimisest taandanud.

Kolme tunni pikkuse kuulamise jooksul demokraatidest senaatorite rahulolematus justiitsministri ebamääraste vastustega aina kasvas. Ühel hetkel pahvatas senaator Martin Heinrich: «Te segate neile küsimustele vastamata jätmisega Kongressi juurdlust!» Ta lisas, et tema meelest ei ole Sessionsi väited Comey vallandamise kohta kuigi usutavad, vahendab USA Today.

Ärritunud Sessions aga vastas: «Arvata, et ma osalesin kohtumistel Vene valitsusega või olin teadlik kohtumistest, mis ohustavad riiki, mida ma olen auga 35 aastat teeninud, /.../ on õõvastav ja ilge vale.»

Sessionsi väitel teadis ta Vene-uurimise üksikasjadest ainult nii palju, kui oli meediast kuulnud. Küsimusele, kas Sessions ei ole lugenud ühtegi julgeolekubriifingut, minister ei vastanud, vahendab The Guardian.

Esmaspäeval teatas Trumpi hea tuttav ja meediaettevõtte Newsmax Media tegevjuht Chris Ruddy, et president kaalub ka Vene-juurdlust juhtima määratud eriprokuröri Robert Muelleri vallandamist. Paljud kommentaatorid nimetasid sellist sammu poliitiliseks enesetapuks, kirjutab Politico.

Sessions ütles kuulamisel, et tema usaldus Muelleri suhtes on säilinud ja ta ei ole Trumpiga sel teemal rääkinud. Valge Maja kõneisik Sarah Huckabee Sanders kinnitas üleeile õhtul, et Trumpil ei ole mingit kavatsust Muellerit vallandada.

Ehkki Sessions kinnitas, et Trump on Vene-sidemetest puhas, ootavad endiselt valgustamist James Comey vallandamise tagamaad. Nimelt väitis endine FBI direktor, et Trump soovitas tal lõpetada juurdlus, mis puudutas Vene-kontaktide pärast uurimise all olnud Trumpi julgeolekunõunikku Michael Flynni.

Samuti käivad jutud, nagu oleks justiitsministeerium presidendi palvel kaalunud Vene-sidemetes kahtlustatavate isikute uurimise alt vabastamist ega võtnud midagi ette FBI juhi hoiatuste peale Trumpi väidetava võimu kuritarvitamise asjus. Kuhugi ei ole kadunud ka kahtlustused venelastega kokkumängu suhtes.

Riigi kõrgeima õigusametniku kuulamise lõpuks oli selge ainult see, et miski pole selge. Ehkki mõned vabariiklastest senaatorid leidsid, et Sessionsi kinnitus Trumpi süütuse kohta oli piisav, hajutamaks kahtlusi, nägid kriitikud vee hägustamises veelgi tugevamat kinnitust, et presidendil on midagi varjata.

Valge Maja kõneisik aga teatas, et president oli Sessionsi esinemisega rahul. «Niipalju kui ta kuulis ja nägi, arvas ta, et justiitsminister Sessions tegi väga head tööd, ja rõhutas eriliselt, et Venemaa ja Trumpi kampaania vahel ei olnud mingeid sidemeid,» vahendab Politico Sandersi sõnu.