Trump andis Pentagonile Afganistani suhtes vabad käed

Trumpi kursimuutus ilmnes vaid mõni nädal enne seda, kui USA kaitseministeerium peaks avalikustama 16 aastat kestnud sõja suhtes oma uue strateegia, kirjutab Foreign Policy.

Pole selge, mida uus strateegia endast täpselt kujutab, kuna alates Ühendriikide vägede saabumisest Afganistani 2001. aasta oktoobris on katsetatud mitut lähenemist.

Selge on aga see, et Pentagoni ametnikud ja USA väeülemad pooldavad Afganistani mitme tuhande täiendava sõjaväelase saatmist.

Kindral John Nicholson on öelnud, et praegu valitseb Afganistanis patiseis ja USA-l on vaja Afganistani armee koolitamiseks, nõustamiseks ja abistamiseks mitu tuhat lisasõdurit. Teised sõjaväeametnikud on rääkinud 2000–5000 sõjaväelasest.

«Me ei ole praegu Afganistanis võidukad, aga ajame selle asja korda niipea kui võimalik,» vahendab ABC News Mattise senati kaitsekomitee ees öeldud sõnu.

Praegu viibib Afganistanis ligi 8400 Ühendriikide sõjaväelast, kes nõustavad ja abistavad sealset sõjaväge võitluses Talibani äärmusühenduse ja kohaliku Islamiriigi (ISIS) haru vastu.

Aprilli lõpus andis president Trump kaitseministrile õiguse otsustada Iraaki ja Süüriasse saadetavate vägede hulga üle, seega oli oodata seesugust sammu ka Afganistani puhul.

Samas teatati sellest ootamatult vara, kuna arvati, et kõigepealt oodatakse ära Trumpi administratsiooni edasine Afganistani-suunaline strateegia. Kaitseminister Mattis lubas üleeile kongressi ees, et esitab selle juuli keskpaigaks.

Kaitseministeeriumi ametnike sõnul annab niisugune samm sõjaväeülematele operatsioonide korraldamisel suurema paindlikkuse. Selline korraldus kehtis ka enne George W. Bushi ja Barack Obama administratsioone.