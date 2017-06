Rootsis läheb lõviosa uutest töökohtadest sisserändajatele

Ametkonna prognoosi kohaselt luuakse Rootsis 2017.-2018. aastal 149 000 uut töökohta, millest valdava osa ehk kaheksa töökohta kümnest hõivavad sisserändajad, vahendas The Local.

Siiski on kõrgema haridusega immigrantidel jätkuvalt lihtsam tööd saada kui madalama haridustasemega sisserändajatel. Ka tööpuudus on nende hulgas suurem kui rootslaste seas. Statistika näitab, et tänavu esimeses kvartalis oli ilma tööta 4,9 protsenti rootslastest, samas kui immigrantide seas oli see näitaja 16 protsenti.

2015. aastal oli Rootsis sisseränne rekordiliselt suur ning paljud sel ajal saabunutest on just praegu tööturule sisenemas.

Valitsuse prognoosi kohaselt peaks tööpuudus Rootsis langema tänavu 7 protsendilt 6,6 protsendile. Arvatakse, et järgmisel aastal on Rootsis tööta ligi 350 000 inimest.