Põlissoomlaste parlamendifraktsioon otsib uut juhti

Põlissoomlaste rühm peaks valima endale uued juhid. Neid seni juhtinud Toimi Kankaanniemi pani ameti maha teisipäeval, kuigi ta ei kuulunud Uude Valikusse üle jooksnud seadusandjate hulka.

Uus Valik täna tõenäoliselt täieneb. Praegu kuuluvad rühma need 20 rahvaesindajat, kes teisipäeval selle asutasid.

Rühma esimees Simon Elo on öelnud, et uusi liikmeid võidakse vastu võtta koosolekul. Võimalikud liitujad on teisipäeval Põlissoomlaste rühmast teisipäeval lahhkunud Arja Juvonen ning võimalikke lahkujaid sealt on veelgi.

Põlissoomlaste juhtkond tegi laupäevasel parteikongressil läbi totaalse muutuse, kui Jussi Halla-aho valiti esimeheks ning immigratsioonivastased mehitasid ka kõik asejuhtide kohad.

Teisipäeval loodud Uude Valikusse kuuluvad teiste seas endine välisministrist esimees Timo Soini ning ka kõik teised Põlissoomlaste ministrid. Uus Valik jätkab valitsuskoostööd keskerakondlasest peaministri Juha Sipiläga ja Põlissoomlased lähevad opositsiooni.