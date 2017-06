Täna toimub Putini otseliin

Tava kohaselt algab otseliin keskpäeval Gostinõi Dvoris, sinna on kutsutud ka poliitikud, ühiskonnategelased ja piirkondade esindajad. Presidendile saadeti umbes 1,8 miljonit küsimust.

Vaatamata sellele, et föderaalkanalid on reserveerinud eetri kolmeks tunniks, on presidendi ja rahva suhtluse tegelik pikkus iga otseliini intriigiks.

Rekordi püstitas Putin 2013. aastal, kui suhtles kodanikega 4 tundi 47 minutit, vastates 85 küsimusele. Mullune otseliin kestis 3 tundi 40 minutit ja käsitlesti 80 küsimust. Kõige rohkem laekus küsimusi 2015. aastal - üle 3,2 miljoni.

Putini pressiesindaja Dmitri Peskov on öelnud, et Putin ei sea kodanikega suheldes eesmärgiks rekordite püstitamist, ürituse pikkus sõltub pigem teemade hulgast, millega presidendi poole pöördutakse.

Esimene selline üritus leidis aset 2001. aastal Putini esimesel ametiajal presidendina. Suur osa esitatavatest küsimustest on tavaliselt Venemaa erinevate piirkondade elu puudutavad, ent alati vastab president ka välispoliitilistele küsimustele, kasutades võimalust maailmas toimunu Kremli prisma läbi selgitamiseks.