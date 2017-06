Londoni tuletõrje: põlenud majast ellujäänute leidmine oleks ime

Londoni 24-korruselises korterelamus ööl vastu eilset puhkenud tulekahjus sai kinnitatud andmetel surma vähemalt 12 inimest, kuid võimud hoiatavad, et ohvrite tegelik arv on palju suurem.

Tuletõrjeülem Dany Cotton ütles Sky Newsile, et elusana ei loodeta majast kedagi leida. Ta lisas, et tulekahju põhjuste üle on vara spekuleerida.

Cottoni sõnul suutsid tuletõrjujad täna varahommikul lõpuks viimased tulekolded kustutada ja nüüd püütakse hoone seinu sedavõrd kindlustada, et saaks otsinguid alustada.

No sign of the fire still burning in Grenfell Tower, but you can see the aerial platform being used by firecrews inspecting the damage @LBC pic.twitter.com/deO26Dkl7S — Rachael Venables (@rachaelvenables) June 15, 2017

Londonis on inimesed annetanud hulga riideid ja muid tarbeid inimestele, kes Grenfell Toweri suurpõlengus kogu oma vara kaotasid, vahendas täna BBC.

Paljud inimesed on aidanud vabatahtlikena korraldada ajutist majutust ning sorteerida annetusi.

Volunteers worked through the night sorting vast quantities of donations #GrenfellTower pic.twitter.com/wbII6QzI0G — Alice Ross (@aliceross_) June 15, 2017

Vabatahtlikud rääkisid BBC-le, et kingitusi on toodud mitmetesse kogumispunktidese ja ajutistesse elupaikadesse linna erinevates piirkondades. Mõned kogumispunktidest on juba täis.

Tulekahju ohvreid abistama tõtanud vabatahtlike kiituseks on võtnud sõna ka peaminister Theresa May.

/ bbc.co.uk

Grenfell Tower