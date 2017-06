KOHALIK VAADE. Moskva tahab Balti riikidelt okupatsiooni eest võlga sisse nõuda

Viimasegi lootuse tappis Udaltsovi vastus küsimusele Balti riikide kahjunõuete kohta Nõukogude okupatsiooni eest. Tema sõnul on leedulaste väited okupatsioonist absurdsed ja ta hakkast hoopis rääkima kasust, mis Leedule «vabatahtlikult» Nõukogude Liiduga ühinedes osaks sai.

«Nõukogude Liidu liikmena sai Leedu võimaluse arendada oma põllumajandust ja tööstust, enne sõda oli see üks vaesemaid riike Euroopas,» väitis Vene saadik. Ta lisas, et Nõukogude Liit tegi Leetu suuri investeeringuid, peamiselt taristu arendamiseks.

«Seetõttu on Leedu nõudmised okupatsiooni kompenseerimiseks ebaõiglased ja absurdsed. Vastupidi, lüües kokku kõik Nõukogude investeeringud, võlgneb Leedu Nõukogude Liidu õiguslikule järeltulijale Venemaale 72 miljardit dollarit (ligi 65 miljardit eurot – toim),» rehkendas Udaltsov.

Saadiku väide põhjustas teravat vastukaja. Hoolimata üleskutsetest Udaltsov riigist välja saata, piirdus Leedu valitsus minimaalse reaktsiooniga – välisminister Linas Linkevičius ja peaminister Saulius Skvernelis mõistsid Vene saadiku sõnad hukka.

Alates 2000. aastast, mil Leedu otsustas nõuda Venemaalt 23 miljardi dollari (20 miljardi euro – toim) suurust kompensatsiooni Nõukogude okupatsiooni eest, on see teema kahe riigi suhteid pingestanud. Ka Eestis ja Lätis on kahju kokkuarvutamiseks loodud vastavad uurimiskomisjonid.

Vene saadiku nõutud 72 miljardit dollarit on aga midagi uut. Pärast Udaltsovi küünilisi sõnu hakkas väide libauudiste väljaannetes, nagu NewInform, ikka ja jälle esile kerkima.

Hiljuti ilmus artikkel pealkirjaga «Okupatsiooni kahjunõue: kuidas Venemaa võib Leedu majanduse hävitada». Seal korrati Udaltsovi väiteid ja kirjutis tugines oma arvestustes Vene riigiduuma olematule dokumendile.

Fakt, et Vene saadik on korranud NewInformi esitatud väiteid, on tähelepanuväärne, kuna tegu ei ole sugugi mingi vähetähtsa internetiportaaliga. Koos selliste võrguväljaannetega nagu Politpazl, Inforeaktor, PolitEskpert ja teised kuulub see Vene «patriootlikku gruppi», mida haldab tsensuuriteenistus Roskomnadzor.

See, et need portaalid levitavad libauudiseid, on hästi teada, ning sellel on oma põhjus. Nimelt vastutab nende sisu koostamise ja jagamise eest kurikuulus «trollifarm» asukohaga Savuškino 55, Peterburi.