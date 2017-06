Londoni põlengus hukkus Süüria põgenik

Koos venna, 25-aastase ülikoolis ärijuhtimist õppiva Omariga hoonest põgeneda püüdes kaotasid nad teineteist enne majast väljasaamist silmist. Vanemal vennal õnnestus kortermajast põgeneda ning hetkel on ta haiglas paranemas. Nooremal vennal, inseneriks saama pidanud Mohammadil aga paraku mitte.

Londoni Grenfell Toweris puhkenud tulekahjus sai kinnitatud andmetel surma vähemalt 17 inimest, ütles täna politsei, lisades, et ohvrite arv tõenäoliselt veel kasvab.

It saddens me to announce the #Death of my beloved cousin Mohammad Alhajali during #GreenFellFire #LondonFire May his soul rest in #Peace pic.twitter.com/miNSlF0cR2