Maailma rikkaim riik osutab naabritele visa vastupanu

Katari käekäik on eriti tähtis ameeriklastele, kelle suurim õhuväebaas Pärsia lahe piirkonnas koos umbes kümne tuhande USA sõduriga paikneb just Doha külje all. Samuti puudutab väikeriigi ümber toimuv sakslasi, kuna nii Deutsche Bank kui Euroopa suurim autotootja Volkswagen sõltuvad märkimisväärselt Katari investoritest.

Pärast esimest ehmatust on kriisi teine nädal suureneva paanika asemel toonud hoopis silmanähtava enesekindluse kasvu, kuna vastasseisus naabritega on lõkkele löönud rahvuslikud tunded.

«Kõik me oleme Tamim,» teatab 12 meetri kõrgune plakat Doha kõrghoonestatud West Bay linnajao kõrval, viidates emiir Tamim bin Hamad Al Thanile. Samal ajal on riigivalitseja portreed tekkinud ka autoakendele ja sotsiaalmeedias kutsutakse üles kasutama emiiri pilti isiklikul kontol.

«Varsti joome siin ainult sojapiima. Tervisele mõjub see loomulikult hästi,» naljatles optimistlikult Katari ülikooli õppejõud Wadha, kirjeldades kriisi esimest nädalat ja uut kaubavalikut.

Üle 80 protsendi Katari toidukaupadest on sissetoodud. Peamised eksportijad olid seejuures just Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraadid (AÜE), kes nüüd Katariga suhted katkestasid.

Paanika vältimiseks asusid Doha poed kiiresti tühje riiuleid täitma. Nii võis kriisi esimese nädala jooksul sattuda potjomkinlike olukordade tunnistajaks, kus letid olid kaupadest küll lookas, ent lähemal vaatlusel selgus, et valida oli palju vähem kui enne.

Et poed tühjaks ei jääks, asendati mõnelgi pool kanaliha munakarpidega ja piim kõrrejookidega. Eriti tuntav oli üleöö lettidelt kadunud saudi Almarai piima- ja lihatoodetest tekkinud tühjus. Nüüdseks on esimese hooga kadunud toidukaubad asendatud suuresti juba türgi ja iraani omadega. Hirmu võimaliku nälja ees Kataris pole.

Peale toidupoodide on surve alla sattunud ka teised, kes peavad suletud piiride tõttu leidma uusi võimalusi, et oma tegevust jätkata. Eriti kriitilises seisus on ehitajad, kelle varud hakkavad lõppema.

«Hiljemalt kahe nädala pärast pole meil enam piisavalt materjale, et tööd teha,» märkis projektijuht, kelle objektil töötab kolmes vahetuses kuus tuhat inimest.

Vaatamata probleemidele näivad katarlased siiski enesekindlad. Paljuski näib, et nõuks on võetud järgida Lennart Meri kunagist soovitust – kaelani s**as olles pole mõtet pead norgu lasta.

Riik on selgelt öelnud, et Saudi Araabia ja AÜE terrorismisüüdistused on alusetud. Samamoodi pole Katar valmis tegema järeleandmisi Al Jazeera telekanali asjus, mille tegevust väikeriigi vastased kritiseerivad. Katarlased loodavad nüüd araabia avalikule arvamusele.

«Tuhanded perekonnad on katki rebitud. Minu õde on abielus saudiga, kuid ametlikult ei saa nad nüüd teineteisega enam kohtuda,» ütles Hamad, kelle sõnul hakkavad kohalikud elanikud nii Saudi Araabias kui AÜEs peagi nõudma valitsuselt meetmete leevendamist.

Majanduslikus mõttes osutab riik samuti visa vastupanu. Uute partnerite otsimise kõrval on selgelt mõista antud, et valitsus ei luba kiiret hinnatõusu ja on vajadusel valmis ettevõtjaid muutunud oludes toetama.

Lootust lisavad ka mitteametlikud teated, et Bahreini õhuruum on vähemalt osaliselt Dohasse tulevatele lendudele taas avatud. Samamoodi pakuvad leevendust Omaanis asuvad sadamad, kust plaanitakse kohale tuua varem AÜEst läbi liikunud kaubad.

Nii Omaan kui Kuveit on mõista andnud, et nemad Katari-vastaste meetmetega liituda ei kavatse. Maailma rikkaimaks riigiks peetaval Kataril jagub normaalse elu jätkamiseks kindlasti veel mõnda aega ressursse, ent on küsitav, kui tulemuslik see vastupanu pikas perspektiivis olla saab.