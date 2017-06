Britid otsivad Londoni õuduste öö eest vastutajat

Kõige suurema kriitika alla langes hoone haldaja, Kensingtoni ja Chelsea elamuhalduse organisatsioon (KCTMO). Kritiseeriti renoveerimistööde eest vastutanud Rydoni-nimelist firmat, aga ka poliitikuid.

Teadaolevalt sai tulekahju alguse neljandalt korruselt, kus lühisesse sattunud külmkapp süttis. Kui seda võib nimetada lihtsalt õnnetuseks, siis tule sedavõrd kiire leviku põhjustas tuleohutusnõuete räige eiramine.

Eelmise aasta novembris postitas elanike tegevusgrupp Grenfell Action Group oma kodulehele artikli, kus tehti etteheiteid KCTMO-le ja väideti, et organisatsioon ei ole absoluutselt huvitatud elanike turvalisusest.

Seejuures toodi näide 2013. aastast, kui vigaste elektrijuhtmete tõttu olid kõrghoones pidevalt voolukatkestused, mida KCTMO ignoreeris. Tegevusgrupi sõnul oli ohutusnõuete eiramine KCTMO-le kuuluvates hoonetes tavaline.

Väidetavalt ei olnud KCTMO elanikele tulekahju korral käitumise juhendit korralikult tutvustanud. Ainuke info oli ajutiselt lifti paigaldatud infoleht ning elanikele mõeldud uudiskirjas edastatud juhis, milles soovitati tulekahju korral korterisse ootama jääda. Tulekahju korral käitumise juhendit ega evakuatsiooniskeeme polnud näha ei teadetetahvlil ega ka kõrgemate korruste seintel.

Ajalehe Guardian teatel alustas KCTMO eelmisel novembril enda hallatavate hoonete tuleohutuseeskirja ülevaatusega, selgitas välja vead ja andis sisse tellimused puuduste likvideerimiseks. Pole teada, mis põhjusel Grenfell Toweri probleemide lahendamiseni ei jõutud.

Tuleb arvestada, et hoone oli ehitatud aastal 1974, mil tuleohutusnõuded polnud veel tänapäevasel tasemel. Sellest hoolimata on välja töötatud lahendused, mida on võimalik ka vanemates hoonetes riski maandamiseks rakendada.

Suurima puudusena on esile toodud, et hoonel oli vaid üks väljapääs. Kuigi ehitise eripära tõttu olnuks Grenfell Towerisse keeruline rajada teist väljapääsu, võinuks kõrghoone välisküljele paigaldada varutrepi.

Samuti kasutatakse kõrghoonetes suure võimsusega ventilaatoreid, mis puhastavad koridorid suitsust. Sellised on näiteks maailma kõrgeimas hoones, Araabia Ühendemiraatides Dubais asuvas Burj Khalifas. Paraku ei olnud Grenfell Toweris ei varutreppi ega ventilaatoreid.

2009. aastal, pärast kuus inimelu nõudnud Lakanali põlengut Londoni Camberwelli piirkonnas, soovitas parlament kõigisse kõrghoonetesse paigaldada sprinklerisüsteemid, mis suudaksid tuld taltsutada, et inimestele jääks evakueerumiseks rohkem aega.

Eilseks polnud veel selge, kas Grenfell Towerisse oli sprinklerisüsteem paigaldatud, pääsenute sõnul see igatahes ei töötanud. Samuti ei hakanud tunnistajate sõnul tööle tulekahjuhäire.

Kõvasti kriitikat on saanud hoone fassaad, mida mööda leegid kiiresti kõrgematele korrustele ronisid. Eile hommikul andis renoveerimistööde eest vastutanud ettevõtte Rydon turundusdirektor Andrew Goldman intervjuu telekanali ITV hommikuprogrammile «Good Morning Britain», vastates küsimustele Grenfell Toweris tehtud tööde kohta.

Goldmani ebatäpsed ja keerutavad vastused vihastasid televaatajaid. Näiteks ütles Goldman, et ei tea, millest hoone välisvooderdus valmistatud oli, ning lisas, et ei soovi spekuleerida enne, kui uurimine on tulekahju põhjused välja selgitanud.

Samuti küsiti turundusjuhilt, kas samasugust välisvooderdust on kasutatud ka teiste Rydoni projektide juures. Vastus jäi taas ebamääraseks: «On spekuleeritud, et lähedal asuva kooli ehitamisel on kasutatud sama materjali.» Seejärel katkestas Goldman telefoniintervjuu.

Tuleohutuse spetsialist Arnold Tarling kõneles kohalikule meediale, et betoonist hoone oli kaetud tuleohtlikust polüuretaanist ja alumiiniumist valmistatud isolatsioonipaneelidega, mille peale oli paigaldatud veekindel fassaad. Paneelide ja fassaadi vahele jäi kolmesentimeetrine vahe, mis toimis tulekahju puhul korstnana.

«Põlev materjal kukkus alla ning leegid tungisid hapnikku otsides kõrgemale,» selgitas Tarling, kelle sõnul raskendas veekindel fassaad kustutamist. Tarlingu sõnul nägi hoone väliskülg küll ilus välja ja vastas paberite järgi nõuetele, kuid tegelikult oli see n-ö vaikne tapja ning õnnetus oli vaid aja küsimus.

Grenfell Action Group on varem öelnud, et hoone välisvooderdus tehti just niisugune eesmärgiga anda Grenfell Towerile värskem väljanägemine, mida oleks ümberkaudsetest luksuskorteritest ilusam vaadata.

Kuna majaomanikele seatud nõuded võetakse vastu poliitilisel tasandil, siis on ka poliitikud sattunud terava kriitika alla.

Eelmisel aastal lükkasid võimul olevad konservatiivid tagasi eelnõu, mille järgi oleks iga majaomanik pidanud vastutama väljaüüritava kinnisvara turvalisuse ja elukõlblikkuse eest.

Eelnõu esitati eesmärgiga kaitsta üürnike õigusi, sest Londoni hullumeelsete kinnisvarahindade tõttu elavad paljud inimesed väga viletsates tingimustes ning maksavad sellegi eest hingehinda.

Eelnõu lükati parlamendi alamkojas tagasi häältega 312 : 219. Avalikkuses põhjustab viha aga see, et 71 eelnõu vastu hääletanud parlamendi liiget on ise majaomanikud – kahtlustatakse, et otsuse vastuvõtmisel mängisid rolli nende erahuvid.