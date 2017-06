Fotod: Soome hävitajad saatsid Vene tuumapommitajat

Twitteris märgitakse, et Soome õhujõudude hävitajad F/A-18s on tuvastanud Läänemere, sealhulgas Soome lahe õhuruumis Vene sõjalennukite tavalisest aktiivsemat liikumist.

Soomlaste Hornetid on teiste seas saatnud ka Venemaa strateegilist pommitajat Tu-160, millele NATO on andnud koodnime Blackjack.

Vene sõjalennukite lennud langevad kokku Läänemere piirkonnas kestvate NATO õppustega Baltops. Läänemere kohal on korduvalt lennanud USA strateegilised pommitajad B-52 ja B-1B.

Increased air activity over Baltic Sea. @FinnishAirForce F/A-18s have identified several Russian military aircraft. https://t.co/wZS4s8DHPp pic.twitter.com/UXWljdc6Cb