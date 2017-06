Trump ründas õigusemõistmise takistamisega tegelevat juurdlust

«Nad mõtlesid välja võltsi loo sidemetest venelastega, ei leidnud ühtegi tõendit, seega pöörduvad nad nüüd võltsi õigusemõistmise takistamise loo poole. Kaunis,» kirjutas Trump Twitteris.

They made up a phony collusion with the Russians story, found zero proof, so now they go for obstruction of justice on the phony story. Nice