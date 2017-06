Türgi opositsioon alustas 400 kilomeetri pikkust protestimarssi

400 kilomeetri pikkuse marsiga pealinnast Ankarast Türgi suurimasse linna Istanbuli avaldatakse meelt Enis Berberoğlule väidetava info lekitamise eest 25-aastase vangistuse määramise vastu.

«Me astume vastu diktaatorlikule režiimile,» sõnas Vabariikliku Rahvapartei (CHP) juht Kemal Kılıçdaroğlu teekonnale asudes. «Me ei taha elada riigis, kus puudub õiglus. Me ütleme, et küll on küll.»

Marsiga on ühinenud juba sajad meeleavaldajad, kellest paljud kannavad silti kirjaga «adalet» («õiglus»). Teekonna sihtpunkt on Maltepe vangla, kuhu Berberoğlu on karistust kandma saadetud.

Õiglust nõudvad meeleavaldajad. Foto: OZAN KOSE/AFP/SCANPIX

Istanbuli kohus mõistis Berberoğlu eile 25 aastaks vangi väidetava informatsiooni lekitamise eest opositsioonilisele väljaandele Cumhuriyet.

Väidetav info puudutas 2014. aastal aset leidnud juhtumit, kus Türgi sandarm leidis Rahvuslikule Luureorganisatsioonile kuuluvatest Süüriasse suunduvatest sõidukitest humanitaarabi asemel hoopis relvastust.

Tegu on esimese korraga, mil CHP liige on sattunud juriidilise rünnaku alla. Eelmisel aastal pooldas parlament saadikutelt puutumatuse eemaldamist, kuid selle peamise sihtmärgina nähti kurdimeelset parteid.