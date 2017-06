Vene protestid jäid Putini otseliinisaates tavalise inimese murede varju

Ühiskondlikus mõttes toimus seekordne teleülekanne hapral hetkel, sest vaid kolm päeva varem olid rohkem kui 180s Vene linnas tulnud kümned tuhanded inimesed valitsuse vastu protestima. Meeleavaldustele president palju aega ei pühendanud, kuid veidi neid siiski kajastati. Siin on nimekiri tähtsamatest teemadest, mida Putin puudutas.

-PROTESTID

Putinilt küsiti, kas ta on valmis Vene opositsiooniga rääkima. «Ma olen valmis igaühega rääkima, kes tahab probleeme lahendada ja mitte neid poliitiliseks PRiks kasutada,» vastas Putin.

Pärast saadet ajakirjanikega vestlema jäänud Putinilt küsis Briti rahvusringhäälingu ajakirjanik, kas ta peab opositsiooniliider Aleksei Navalnõid oma poliitiliseks konkurendiks.

«Kui kuulsin, et olete BBCst, ei tekkinud mul hetkekski kahtlust, et esitate just täpselt selle küsimuse, sest mingis mõttes on see nende inimeste propaganda, keda te toetate,» teatas Vene president.

Sel esmaspäeval võeti Navalnõi Moskvas protesti ajal kinni ja saadeti 30 päevaks trellide taha.

«Kes seadust rikub, peab selle eest vastutama. Üks asi on proteste korraldada ja hoopis teine kasutada neid provokatsiooniks ning paisutada enesepromo tegemiseks,» rääkis Putin, ja jättis, nagu ikka, Navalnõi otseselt mainimata.

-MAJANDUS

Putin andmetel on majanduslangus Venemaal läbi, kuid palgad on endiselt madalad ja vaesus suur. «Kuid nii halb pole olukord siiski kui 1990. aastatel,» ütles ta.

-SUHTED USAga

Putini sõnul peituvad Ameerika Ühendriikides praegu möllava russofoobia juured riigi sisepoliitikas. «Arvamusküsitluste järgi on meil USAs palju sõpru. Kahjuks avaldatakse sealses meedias palju halbu teateid Venemaa kohta. Loodetavasti Venemaa ja USA suhted normaliseeruvad, me oleme sellest väga huvitatud,» selgitas Putin.

Temalt päriti Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) endise direktori James Comey senati kuulamise kohta: Comey oli kinnitanud, et Moskva sekkus USA valimistesse.

«Ma tõesti tegelikult ei tea, mida Comey kuulamise ajal ütles. Me ajame oma asju ainult avalikult. USA sekkub ise palju teiste riikide asjadesse,» ütles Putin ja viskas nalja, et kui Comey soovib, võib Venemaa talle poliitilist varjupaika anda.

-SÜÜRIA

Küsimusele Süüriast saadud õppetundide kohta vastas Putin: «Saime erinevaid relvi praktikas kasutada ning tootjatele tagasisidet anda. Lisaks on tegemist hindamatu kogemusega, Vene sõdurid on saavutanud uue lahinguvalmiduse taseme.» Putin kinnitas, et Süürias tahab Moskva siiski jõuda rahumeelse lahenduseni.

-SANKTSIOONID

Putini sõnul on Venemaa olnud kogu oma ajaloo vältel pidevalt sanktsioonide all. «Eesmärk on olnud püüe Venemaa võimsust ohjeldada,» täpsustas ta. USA kehtestatavate uute piirangute kohta ütles Vene president, et need on Ühendriikide siseepoliitilise võitluse tulemus. «Nii et polnuks Krimmi ja muid asju, oleks mõeldud Venemaa taltsutamiseks midagi muud välja,» sõnas Putin.

-UKRAINA

Kui helistaja Ukraina pealinnast Kiievist tahtis teada, miks Putin nad hüljanud on, tänas Vene riigipea teda kõne eest, kuid kinnitas, et Moskva ei taha teise riigi siseasjadesse sekkuda.

-SOTSIAALTEEMAD

Küsimusi väikeste palkade, halbade teede ja nigelate elutingimuste kohta saabus Putinile ohtralt. 24-aastane vähihaige naine kurtis, et tema kodukohas pole piisavalt arste ja vajaka jääb ka ravimistest. Handi-Mansimaa naine kirjeldas aga presidendile, kuidas nad talvel oma viletsa hüti soojendamiseks ukseaukudesse kaltse ja vaipu topivad.

Ülekande alguses liikus aga otsepilt Moskva oblastisse Balašihhasse, kus laiuvat prügilat näeb isegi kosmosest. Kohalikud elanikud kaebasid, et ei oska enam midagi ette võtta ning Putin on nende viimane lootuskiir.

-ERAELU

Putinilt küsiti, kas tal lapselapsi on, ning Vene president vastas, et sai hiljuti teist korda vanaisaks. «Kõigist kuuldustest hoolimata elavad mu lapsed siin, Venemaal, Moskvas. Ja mul on ka lapselapsi... Mis puudutab tütrepoegi – keegi neist käib juba lasteaias. Saage aru, asi on selles, et ma väldin tütrepoegade kasvatamist kuninglikku verd printsidena, tahan, et neist saaks normaalsed inimesed,» ütles Putin.

Riigipea kõneles, et hiljuti sündis tal teine tütrepoeg ning tema tütred tegelevad teaduse ja haridusega, ei tüki poliitikasse ja elavad tavalist elu.

-TULEVIK

«Esiteks tuleb öelda, et olen ikka ametis, kuid lõppeks saavad selle üle otsustada ainult Venemaa inimesed,» vastas Putin, kui küsiti, kes tema järel presidendiks saab.