Briti peaminister andis käsu alustada tornmaja põlengu juurdlust

May sõnul on juurdlust vaja, et "see kohutav tragöödia saaks korralikult uuritud" ja britid saaksid teada miks kahjutuli süttis ja levis nii kiiresti.

Londoni kõrghoones ööl vastu kolmapäeva puhkenud tulekahjus sai kinnitatud andmetel surma vähemalt 17 inimest.

"Kahjuks saan ma kinnitada, et hukkunute arv on nüüd 17," ütles pealinna politseiülem Stuart Cundy.

"Me usume, et see arv kahjuks tõuseb veelgi," lisas ta.

Arvatakse, et Grenfell Toweri tornelamus oli tulekahju algushetkel umbes 600 inimest. Majas oli 120 korterit.

Majaelanikud on öelnud, et nad olid juba varem mures hoone tuleohutuse pärast, kuid nende kaebusi ei võetud tõsiselt.

Õnnetuskohta külastanud Londoni linnapea Saqid Khan ütles, et tulevases uurimises selgitatakse muu hulgas, kas hoone remont teostati reeglite kohaselt ja asjakohaseid materjale kasutades.