Suurbritannias hoiatati süttivate materjalide eest veel aasta tagasi

Guardiani informatsioonil avaldas haldusministeeriumi alluvuses töötav ehitusturvalisuse asjatundjate rühm eelmisel aastal raporti, milles hoiatati kergestisüttivate materjalide üha kasvava kasutamise eest.

Briti peaminister Theresa May andis neljapäeval käsu käivitada riiklik juurdlus vähemalt 17 inimese elu nõudnud Londoni tornelamu tulekahju uurimiseks.

May sõnul on juurdlust vaja, et see kohutav tragöödia saaks korralikult uuritud ja britid saaksid teada miks kahjutuli süttis ja levis nii kiiresti.

Londoni kõrghoones ööl vastu kolmapäeva puhkenud tulekahjus sai kinnitatud andmetel surma vähemalt 17 inimest, teatas politsei neljapäeval.

Majaelanikud on öelnud, et nad olid juba varem mures hoone tuleohutuse pärast, kuid nende kaebusi ei võetud tõsiselt.

Õnnetuskohta külastanud Londoni linnapea Saqid Khan ütles, et tulevases uurimises selgitatakse muu hulgas, kas hoone remont teostati reeglite kohaselt ja asjakohaseid materjale kasutades.

Viimastel andmetel kavatsevad londonlased korraldada suurpõlenguga seoses meeleavalduse. Inimesi on kutsutud protestima muu hulgas suhtlusvõrgustikus Facebook loodud vestlusrühmas Õiglust Grenfellile, kus meeleavaldusel osaleda on lubanud juba tuhatkond inimest.

Protestimarss peaks algama kohaliku aja järgi kell kuus Westminsteri linnajaos.