USA asepresident palkas Venemaa uurimisega seoses advokaadi

«Asepresident võttis Richard Culleni advokaadiks, et ta aitaks tegeleda erikomisjoni uurimisega seotud küsimustele vastamisega,» ütles kommunikatsioonijuht Jared Agen.

«Asepresident on täielikult keskendunud oma kohustuste täitmisele ja presidendi eesmärkide edendamisele ning ootab selle asja võimalikult kiiret lahenemist,» lisas Agen.

USA president Donald Trump ründas eile Twitteris ajakirjandusväljaandeid, mis olid teatanud, et eriprokurör Robert Mueller uurib, kas president on üritanud õigusemõistmist takistada.

«Nad mõtlesid välja libaloo kokkumängust Venemaaga, ei leidnud ühtki tõendit ja asusid sestap õigusemõistmise takistamise libaloo kallale. Tore,» säutsus Trump.

Trump on samuti kasutanud Venemaa seoseid puudutavas uurimises isikliku advokaadi abi.

Mueller, kes määrati juhtima juurdlust Trumpi valimiskampaania võimalikust kokkumängust Venemaaga 2016. aasta presidendivalimistel, uurib nüüd, kas president üritas õigusemõistmist takistada, kirjutas ajaleht Washington Post.

Takistamissüüdistused tekkisid mais, kui Trump vallandas Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) direktori James Comey. Comey ütles eelmisel nädalal senatkomisjonis tunnistust andes, et tema arvates vallandati ta Venemaaga seotud juurdluse tõttu.

Vene president Vladimir Putin võrdles eile Comeyt ameeriklasest luureandmete lekitaja Edward Snowdeniga ja pakkus naljatamisi Venemaal asüüli. Putin pidas veidraks Comey otsust lekitada meediasse oma vestlus president Trumpiga.

«Ta ütles järsku, et salvestas vestluse presidendiga ja edastas selle siis sõbra kaudu meediale. See tundub imelik,» ütles Putin. «Kui julgeolekuteenistuse juht salvestab vestluse vägede ülemjuhatajaga ja saadab selle meediale..., siis mille poolest erineb FBI direktor härra Snowdenist?»

«Siis ta ei ole julgeolekuteenistuse juht, ta on inimõigusaktivist, kes kaitseb teatud positsiooni. Ja sel juhul, kui ta kohtu alla antakse, oleme me valmis talle Venemaal varjupaika pakkuma. Võtku see teadmiseks.»