Europoli ülevaade: milliste ekstremistidega on Euroopa kõige rohkem hädas?

Iga-aastasest ELi terrorismiolukorra ja -trendide raportist selgub, et möödunud aastal peeti ühenduse riikides džihadistliku terrorismiga seotud kuritegude tõttu kinni 718 kahtlusalust, 2014. aastal oli sama näitaja 395.

Kuigi kinni peetud kahtlusaluste arv suurenes, siis aset leidnud terrorirünnakute arv langes 2014. aasta 17 rünnakult 2016. aasta 13-le. Seejuures kuute viimast rünnakut seostatakse äärmusrühmitusega ISIS.

Edukad või ennetatud rünnakud, mille sooritajad on lääneriikide naised, võivad olla inspiratsiooniks ka teistele.

62-leheküljelises raportis toodi esile, et aina suuremat rolli etendavad rünnakutes naised, lapsed ja noored.

«Lääneriikides tegutsevad naisdžihadistid tunnetavad, et terrorirünnakutes operatiivrolli täitmisel on neil meestest vähem takistusi ning et edukad või ennetatud rünnakud, mille sooritajad on lääneriikide naised, võivad olla inspiratsiooniks ka teistele,» öeldi dokumendis.

Ühendkuningriigis džihadismiga seoses kinni peetutest oli iga neljas naine. Võrreldes 2015. aastaga tõusis näitaja 18 protsenti, lisas Europol.

Džihadismiga seoses peeti 2016. aastal enim kahtlusaluseid kinni Prantsusmaal. Riigis kinni peetud 456 kahtlusalusest pea kolmandik olid 25-aastased või nooremad.

Meedikud abistamas 2015. aasta novembris Pariisi terrorirünnakus kannatada saanud inimest. Foto: THIBAULT CAMUS/AP/Scanpix

Kokku oli Euroopas raporti järgi 142 ebaõnnestunud, nurjatud või aset leidnud terrorirünnakut, mille sisse on arvutatud ka islamivõitlejate toime pandud rünnakud, ütles Europol. Üle pooled neist leidsid aset Ühendkuningriigis.

Möödunud aastal hukkus Euroopas terrorirünnakutes 142 inimest, neist 135 said surma islamivõitlejate rünnakutes, öeldi raportis.

See suurendas Euroopa riikides arusaama, et valitsused peavad tegema rohkem koostööd luureandmete jagamises, ütlesid julgeolekuametnikud.

Samas rõhutati raportis, et kõik terrorirünnakud pole inspireeritud džihaadist. Enamuse teistest rünnakutest sooritasid Europoli teatel etnorahvuslased ja separatistlikud äärmuslased.

«Dissidentlikud vabariiklikud rühmitused Põhja-Iirimaal olid seotud 76 rünnakuga,» mis päädisid kokku 123 kinnipidamisega, öeldi dokumendis.

Rahutused 2013. aastal Põhja-Iirimaa pealinnas Belfastis. Kunagine konfliktipiirkond pole tänaseni rahunenud. Foto: Cathal Mcnaughton/REUTERS/SCANPIX

Briti võimud tõstsid mullu mais ohutaset Põhja-Iirimaal aset leidnud terroristlike vahejuhtumite tõttu mõõdukalt märkimisväärsele tasemelt, mis tähendab, et rünnakut peetakse väga võimalikuks, lisas Europol.

Kokku peeti 2016. aastal terroristlike tegevustega seoses kinni 1002 inimest.