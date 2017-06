Venemaa uurib väidet ISISe liidri surma kohta

Venemaa kaitseministeerium viitas 28. mail Süürias ISIS de facto pealinna Raqqa lähedal tehtud õhurünnakule. Ministeeriumi sõnul toimus samal ajal seal ISISe liidrite kohtumine.

«Edastati info, mille tõelevastavust kontrollitakse eri kanaleid pidi, et kohtumisel osales ka ISILi (ISISe teine akronüüm - toim) juht Ibrahim Abu Bakr al-Baghdadi, kes sai selles õhulöögis surma,» teatas ministeerium uudisteagentuuri Interfax vahendusel. Ministeerium ei täpsustanud, kust info al-Baghdadi surma kohta pärineb.

Ka varem on korduvalt teatatud al-Baghdadi surmast, kuid need väited pole kinnitust leidnud. Viimati nähti al-Baghdadit avalikkuses kolm aastat tagasi tema sünnimaal Iraagis Mosulis. Nii Mosul kui ka Raqqa on mõlemad praegu USA toetavate koalitsioonijõudude piiramisrõngas. Lisaks viib Süürias sõjalisi operatsioone läbi ka Venemaa.

Samas on ISISe propagandakanalid avaldanud mitmeid video- ja audiosalvestusi, milles väidetavalt astub üles al-Baghdadi. Kuna aga al-Baghdadit ennast pole juba aastaid avalikkuses nähtud, on talle antud hüüdnimi Vaim.