Helsingis hakkab sügisest regulaarselt sõitma isejuhtiv buss

Uuel liinil sõitvale bussile toimub veel hange, mida toetab Helsingi linnavalitsus. Täpne marsuut ja graafik on alles selgitamisel, samuti on teadmata uue liini avamise kuupäev.

Helsingis ja teistes Soome linnades on isejuhtivaid väikebusse katsetatud alates 2016. aasta suvest ning katsesõidud jätkuvad ka sel suvel.

Sohjoa projekti raames on Helsingi Mustikkamaa saarel sõitnud alates 2016. aastast kaks EasyMile EZ210 elektrilist väikebussi. Bussid liiklesid sirgel trajektooril umbes 250 meetrisel marsuudil, kiirusega 11 kilomeetrit tunnis.

Juulis hakkavad seoses Euroopa Liidu eesistumise ja trammiteede rekonstrueerimisega ka Tallinnas sõitma kaks isejuhtivat EasyMile väikebussi.

Alates märtsist on lubatud Eesti teedel ja tänavatel isejuhtivate autode testimine. Seda tingimusel, et autol on juht, kes saab vajadusel kontrolli sõiduki üle endale võtta.

Soomes aga ei ole seadustes ette nähtud, et sõidukil peab olema juht.