Alla 5000-naelane lisainvesteering oleks aidanud tragöödiat vältida

Kokku ligikaudu 8,6 miljonit naela (üle 10 miljoni euro) maksma läinud renoveerimistööde käigus otsustati aga kõige odavama võimaliku materjali kasuks ning käiku läksid ruutmeetri kohta kaks naela odavamad alumiiniumpaneelid, mis olid kaetud kergesti süttiva polüuretaanikihiga. Kogu hoone oli kaetud sadade niisuguste paneelidega.

Neljapäeval kirjutas ka väljaanne The Guardian, et ehitusturvalisuse eksperdid olid juba aasta tagasi hoiatanud ehitus- ja renoveerimistöödel kergesti süttivate materjalide kasutamise eest. Näiteks Ameerika Ühendriikides on sellise materjali kasutamine välisfassaadina lausa keelatud.

Põhja-Kensingtoni 24-korruselises korterelamus puhkenud tulekahjus hukkunute arv on praeguseks tõusnud 30ni, kuid võimud hoiatavad, et ohvrite tegelik arv on suurem ja võib veel kasvada kuni poolesajani.

Tulekahju algushetkel viibis majas hinnanguliselt 600 inimest. Haiglaravis vajas eilse seisuga veel 24 inimest, kellest 12 seisund oli kriitiline.