Trump tunnistas, et ta on Vene-sidemete tõttu uurimise all

I am being investigated for firing the FBI Director by the man who told me to fire the FBI Director! Witch Hunt — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 16, 2017

Säutsus viitab ta USA päevalehe Washington Post teatel justiitsminister Jeff Sessionsi abi Rod Rosensteinile, kes pärast Sessionsi taandumist vastutab Trumpi Venemaa sidemete juurdluse eest.

Trumpi sõnum ilmus sotsiaalmeediasse vaid mõned tunnid pärast seda, kui Rosenstein oli teinud avalduse, kus ta avaldas pahameelt, et niivõrd palju juhtumit puudutavat infot on meediasse lekkinud.

Täna varem säutsus Trump, et kuigi uurimine on väldanud seitse kuud, pole siiani mingeid tõendeid Venemaa sekkumisest 2016. aasta valimistesse.

After 7 months of investigations & committee hearings about my "collusion with the Russians," nobody has been able to show any proof. Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 16, 2017

«Pärast 7 kuud uurimisi ja komisjonikuulamisi minu kokkumängu kohta venelastega ei ole mitte keegi suutnud ühtki tõendit esitada. Kurb!»

USA ajakirjandus teatas kolmapäeva õhtul, et eriprokurör Robert Mueller, kes määrati juhtima juurdlust Trumpi valimiskampaania võimalikust kokkumängust Venemaaga, uurib nüüd, kas president üritas Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) direktori James Comey vallandamisega õigusemõistmist takistada.

Trump on nimetanud Washington Posti vastavat teadet libauudiseks ja tema pihta algatatud nõiajahiks ning pärinud, miks ei uurita demokraatide ja Vene valitsuse sidemeid.