USA toob Balti riikidesse Venemaa õppuste pärast 600 dessantväelast

USA ja teised NATO liitlased on mures septembris Balti riikide piiride lähistel toimuvatest suurõppustest Zapad 2017 lähtuva ohu pärast. Arvatakse, et Venemaa koondab sinna enam kui 100 000 sõjaväelast. Tegemist on suurimate Vene armee õppustega alates 2013. aastast, vahendas Reuters.

Hodges tuletas meelde, et Venemaa tungis õppusi ettekäändeks tuues nii Krimmi kui ka Gruusiasse.

«Ajalugu on täis näiteid, kus nad (Venemaa – toim.) ei järgi mingeid kokkuleppeid… Nad rutiinselt rikuvad neid,» rääkis Poolas NATO õppustel viibinud Hodges.

Hodgesi sõnul toob USA sügisel Balti riikidesse kolm õhudessantväelaste üksust ühtekokku 600 sõjaväelasega.