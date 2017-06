Kuuba sarjas USA uusi piiranguid ja kutsus dialoogile

Kuuba valitsus kritiseeris reedel USA presidendi Donald Trumpi teatavaks tehtud uusi piiranguid läbikäimisele Havannaga, ent kinnitas tahet pidada Washingtoniga "lugupidavat dialoogi".

"Kuuba valitsus mõistab hukka uued (alates 1962. aastast kehtivat) embargot karmistavad meetmed", seisis riigitelevisioonis ette loetud avalduses.

Havanna "kordab samas soovi jätkata lugupidavat dialoogi ja koostööd" Washingtoniga, mis on alates 2015. aastast aset leidnud.

President Raúl Castro valitsuse sõnul oli Trumpi kõne "täis avaliku vastasseisu aegu meenutavat vaenulikku retoorikat".

Havanna teatel "on viimased kaks aastat näidanud, et kaks riiki on võimelised koostööd tegema ja tsiviliseeritud viisil koos eksisteerima".

Trump teatas varem reedel otsusest karmistada USA kodanike Kuubale reisimist puudutavaid reegleid, keelustada finantstehingud Kuuba turismikonglomeraadiga GAESA ning jõustada senisest rangemalt kehtivaid seadusi, mida eelkäija Barack Obama ajal lõdvendati.

Obama ja Castro teatasid 2014. aasta detsembris kokkuleppest üle 50 aasta vaenujalal olnud riikide suhete normaliseerimiseks. Selle tulemusena taastasid USA ja Kuuba diplomaatilised suhted, taasavasid järgmisel aastal kahe riigi pealinnades saatkonnad ning asusid taastama kaubandussuhteid.

Alates 1960. aastast Kuuba suhtes kehtiv USA kaubandusembargo on endiselt jõus, sest vabariiklaste kontrolli all olev kongress keeldus seda Obama ametiajal tühistamast.