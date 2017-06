Saksamaal avab uksed liberaalne mošee

Ibn Rushd-Goethe nimelise mošee loojaks on advokaat ja naisõiguslane Seyran Ares ja see jagab ruume koos protestantide kirikuga. Mehed ja naised võivad seal palvetada üheskoos, samuti on oodatud seksuaalvähemuste esindajad. Ühtlasi julgustatakse kõrvuti palvetama sunniite ja šiiite.

«Keegi ei pääse sisse burka või niqabiga,» lausus naine Der Spiegelile. «Esmalt turvakaalutlustel, aga ka meie uskumuse tõttu, et näokatetel pole religiooniga mingit pistmist. Pigem on see poliitiline eneseväljendus.»

Lapsena Türgist Sakamaale kolinud Ares on varemgi kritiseerinud naiste rõhumist osades moslemiühiskondades ning kutsunud üles vabameelsematele väärtustele. «Liberaalsematest kohtadest pärit moslemitest üliõpilased eitavad oma usku, et konservatiivid neid ei ahistaks,» räägib ta. «Peame sellele vastu astuma.»

Atese sõnul pakkus talle innustust rahandusminister Wolfgang Schäuble kunagine lause, mille järgi peavad liberaalsed moslemid kokku hoidma.